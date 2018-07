Ulf Lundell + FÖLJ

Ulf Lundells attack mot nya Nobelpriset: ”Populistiskt”

NÖJE 15 juli 2018 10:43

Ulf Lundell, 68, är nominerad till den Nya Akademiens Nobelpris.

Men han vill inte ha det.

I stället går rockstjärnan och författaren till hård attack mot den nyinstiftade utmärkelsen.

– Jag tror inte någon författare med självbevarelsedrift kommer att ta emot det där priset, skriver han i ett mejl till Aftonbladet.

Sveriges bibliotekarier har nominerat honom till det alternativa Nobelpriset, som instiftades av Alexandra Pascalidou efter krisen i Svenska Akademien.

Ulf Lundell är en av 46 nominerade författare som kan få ta emot priset vid en ceremoni den 10 december, samma dag som Nobelfesten. Vinnaren röstas fram av folket.

Men den legendariska författaren och artisten är inte intresserad av en eventuell vinst.

Nu sågar han det nya demokratiska litteraturpriset.

– Jag tror inte någon författare med självbevarelsedrift kommer att ta emot det där priset, ingen kommer att vilja bli shanghajad som bricka i ett grumligt och överilat spel. Är det feminism så är det gymnasialt. Det hela känns populistiskt, nästan trumpistiskt, skriver han i ett mejl till Aftonbladet.



1 av 2 | Foto: FREDRIK SANDBERG / TT / TT NYHETSBYRÅN Ulf Lundell.

”De flesta tycker det är spännande”

Den Nya Akademien består av 117 svenska kulturprofiler, däribland skådespelaren Bianca Kronlöf som också är en av talespersonerna för organisationen.

Hon delar inte Lundells uppfattning om att ingen författare kommer att vilja ta emot priset.

– Det är flera författare som har hört av sig och tackat och tycker att det här är superspännande och roligt. Jag tänker att Ulf Lundells uttalande får stå för honom, de flesta tycker att det här är spännande och också väldigt viktigt, säger hon.

Hon säger också att artisten missuppfattat priset om han tror att det bara ska tilldelas författare med en feministisk agenda. De enda premisserna bibliotekarierna har fått inför nomineringen är att författaren ska vara vid liv, ha släppt minst två böcker och ha publicerat sig de senaste tio åren.

– Det är som att folk har fått för sig att bara för att många av oss som gör det här är feminister så ska det vara ett pris som har med det att göra. Den Nya Akademien har bara gjort en spelplan för att andra ska gå in och rösta. Det är deras smak, inte vår. Så jag tror att Ulf Lundell kanske inte har läst på hemsidan hur det här har gått till.

Sågade Svenska Akademien

Det är inte första gången Ulf Lundell tycker till om ett Nobelpris.

2016 gav hans sig in i debatten kring Bob Dylans tystnad efter utmärkelsen och attackerade Svenska Akademien för hanteringen av den.

”Bob Dylan har för år 2016 tilldelats Nobelpriset i litteratur. Tilldelats alltså. Han har ju inte bett om det. Den tilldelade kan i det här fallet, och i andra, ta emot eller inte ta emot på vilket sätt hen vill: skräck, själagladelig, lycka, dämpat, far åt helvete! jag tackar vördsamt … hur som helst. I det HÄR fallet gäller det att hålla sig till regeln att INTE just OARTIGT och ARROGANT kommentera pristagaren”, skrev han i en debattartikel i Aftonbladet efter att akademiledamoten Per Wästberg kallat Dylans tystnad för just oartig och arrogant.

Ulf Lundell debuterade med ”Jack” 1976 och har sedan dess skrivit ytterligare ett tjugotal romaner. Tidigare i år släpptes hans dagboksanteckningar ”Vardagar”.

