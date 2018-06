Camilla Läckberg + FÖLJ

Camilla Läckbergs nya kärlekstatuering

NÖJE 1 juni 2018 11:28

Hon har firat både flytt och bröllop med att gadda sig.

Nu firar Camilla Läckberg maken Simon Sköld med en ny kärlekstatuering.

”Oops I did it again”, skriver hon på Instagram.

Camilla Läckberg förevigar speciella tillfällen i sitt liv – med hjälp av tatueringar.

När hon och Simon Sköld gifte sig förra sommaren hade de bjudit in en tatuerare till bröllopsfesten. Kvällen slutade också med att Läckberg tatuerade in budskapet ”Happy life 17/6”.

Och när flyttlasset gick för paret från Gamla Enskede till en etagevåning på Södermalm inledde hon det nya kapitlet med att tatuera in en duva i ljumsken, ”som symbol” för deras nya liv på Duvnäsgatan. Hon passade även på att gadda in orden ”Mother of dragons”, som en hyllning till sina barn.

Present till maken

Inför Simon Skölds födelsedag var dags igen.

Camilla Läckberg har lagt upp en bild på sin Instagram, där hon över den numera omtalade duvan tatuerat in makens namn, ”Simon”.

”Grattis i förskott älskling”, skriver hon på Instagram följt av ett hjärta och hashtaggen #Föralltidhans.

Läckbergs följare verkar också uppskatta kärleksförklaringen. På mindre än ett dygn har drygt 3 500 personer gillat bilden.

”Åh vad fint! Äkta kärlek”, skriver en följare.

