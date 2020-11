Kanske betyder rutin litegrann när man tävlar i ”På spåret”

Jan-Olov Andersson om premiären

Under några dygn var det smått kaotiskt bakom kulisserna.

Men i tv-rutan syntes inget av det när SVT:s ”På spåret” hade säsongsstart. Och det visade sig att det vinnande laget sakta men säkert visade att en säsongs rutin, kanske betyder lite grann för utgången.

Vi har skrivit om det några dagar nu, hur ”På spåret”-redaktionen fick slita hårt för att få ihop inledningen av säsongen.

Premiärprogrammets två lag – Farah Abadi/Johan Glans och ”Plura” Jonsson/Sanna Lundell – fick kallas tillbaka för att spela om sina andra matcher mot blixtinkallade duon Louise Epstein/Thomas Nordegren. Lagens resultat mot Frida Boisen/Hamid Zafar gällde ju inte längre, då de hade diskvalificerats. Strax efter att de matcherna hade spelats in i tv-studion i Göteborg i mitten av oktober, avslöjade Dagens Nyheter att Hamid Zafar, under pseudonym, i åratal hade spridit rasistiska, främst mot judar, och homofobiska åsikter på nätet.

Ett självklart beslut av SVT och ”På spåret”-redaktionen att utesluta laget (läs: honom). En person med sådana åsikter ska inte vara med svensk tv:s populäraste helgunderhållning. Men lite surt för de andra lagen, förstås, som båda hade vunnit mot dem.

Trots att Abadi/Glans förlorade två av resmålen i denna premiär, så var de betydligt bättre på delfrågorna. Och på Vem där?. De tog snabbt en sexpoängsledning och sedan kom team Jonsson/Lundell aldrig närmare än tre poängs skillnad. Matchen var avgjord innan de sista två frågorna.

Det kändes också som att Abadi och Glans uppträdde med lite mer pondus genom vanan från att ha tävlat förra säsongen i ”På spåret”. Främst Farah Abadi kändes mer självsäker i studion.

Foto: Bo Håkansson, Bilduppdraget /SVT Farah Abadi och Johan Glans.

Så bra var lagen:

► Farah Abadi/Johan Glans. Hon är programledare i radio och tv. Framför allt är hon under senare år förknippad med ”Musikhjälpen”, där hon varit programledare flera år i rad och ska vara det i år igen. Han är en av Sveriges populäraste stå upp-komiker och har även gjort komiska roller i filmer och tv-serier. Är snart aktuell i SVT:s ”julkalender ”Mirakel”. Duon vann med 30-27.

Foto: Bo Håkansson, Bilduppdraget /SVT Plura och Sanna Lundell.

⁠ Per ”Plura” Jonsson/Sanna Lundell. Han är ledare för i mitt tycke alla tiders bästa svenska rockband, Eldkvarn. Har skrivit kokböcker och haft matprogram i tv. Hon är programledare i radio och tv, föreläsare, bloggare och poddare. Hade kunnat få mer stryk, om inte Farah Abadi hade hindrat Johan Glans från att dra på åttan på resmålet Aten. Nu vann Jonsson/Lundell med 6-4.

Så bra var musiken:

⁠ Göteborgsbandet Little Dragon startade vrålfräckt med den korta nya elektroniska versionen av ”På spåret”-vinjetten. Norska gruppen Kings of Conveniences 16 år gamla ”I'd rather dance with you” kände uppenbarligen inget av lagen till när Little Dragons sångerska Yukimi Nagano sjöng den i en lite mer fartig version. Svår musikfråga.

Toni Braxtons 24 år gamla ”Un-break my heart” kunde båda lagen. Den produktionen har åldrats sämre än melodin i sig, jag tycker Loreens version var vassare.

Foto: Bo Håkansson, Bilduppdraget /SVT Domare Fredrik Lindström och programledare Kristian Luuk.

Några andra spaningar:

– Vad är kissnödig baklänges?

(Johan Glans replik kring en konstig ledtråd om någon som hade inkontinensproblem).

– ”Freddan”, du verkar övertänd som vanligt.

(Programledaren Kristian Luuk till domaren Fredrik Lindström, som fram till dess bara hade muttrat några knappt hörbara ord).

Stilpoäng:

⁠ ”Plura” kände inte bara igen några sekunder av en Frank Zappa-låt som hördes mot slutet av Loreens framträdande. Han visste också titeln på låten från 1969.

Av: Jan-Olov Andersson

