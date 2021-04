Försvunna Emmyvinnaren död – hittades mumifierad under skräp

Evelyn Sakash anmäldes försvunnen för sex månader sedan

Publicerad: 03 april 2021 kl. 15.03

Evelyn Sakashs kropp hittades mumifierad i hemmet i New York.

Evelyn Sakash har hittats död i sitt hem – mumifierad under enorma mängder skräp.

Emmyvinnaren hade varit försvunnen i sex månader.

Hon blev 66 år gammal.

Produktionsdesignern och scenografen Evelyn Sakash hittades död i sitt hem i Queens i New York.

Kroppen har beskrivits av polisen som mumifierad och låg under stora mängder skräp, skriver bland andra Independent.

Polisen bekräftar för E News att hon dog av naturliga orsaker till följd av en hjärt- och kärlsjukdom.

En Gofundme-insamlingssida startades för att försöka hitta henne när hon anmäldes försvunnen i september 2020.

Enligt insamlingssidan betalade hennes syster, Ellen Brown, ur egen ficka för att komplettera polisens resurser för att utreda vad som kunde ha hänt med Evelyn Sakash.

Beskrivs som en hoarder

Kroppen hittades när hennes syster reste till New York för att leta efter henne och anlitade en städfirma för att städa hemmet.

Evelyn Sakash har efter sin död beskrivits som en hoarder, en person som ägnar sig åt sjukligt samlande och som inte kan göra sig av med saker.

– Det här har helt klart pågått under en lång tid. Ibland höll hon folk borta. Rubrikerna säger ’Queens-hoarder’, men det är inte vem hon var, säger systern till New York Daily News.

Hon fortsätter:

– Det här är förkrossande. Hon hade ett rikt liv. Hon var så oerhört begåvad och var briljant. Jag vill inte att min syster ska kommas ihåg så, så som hon hittades.

Vann en Emmy

Evelyn Sakash jobbade med populära program som ”Orange is the new black”, ”I lagens namn”, ”Sesam” och vann en Emmy 2003 för barnprogrammet ”Between the lions”.

Hon blev 66 år gammal.

