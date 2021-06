Musikjournalisten Anders Nunstedt är död i cancer – blev 51 år gammal

Familjen: ”Ofattbar sorg”

Publicerad: Mindre än 1 tim sedan

helskärm Anders Nunstedt. Visa mer Foto: Henrik Montgomery/TT

Anders Nunstedt är död.

Expressens mångårige musikredaktör blev 51 år gammal.

– Anders var älskad av så många, från närmsta familj och vänner till kollegor i hela musik-Sverige, säger familjen i ett uttalande.

Anders Nunstedt, också känd under smeknamnet ”Pappa Pop”, var en av Sveriges främsta musikjournalister och var anställd på Expressen sedan tidigt 90-tal, där han skrev om och bevakade alltifrån de största stjärnorna till nyare band.

Han drabbades av cancer för tre år sedan och genomgick flera operationer och cellgiftsbehandlingar.

”Lämnat oss så tidigt”

Anders Nunstedt somnade in den 16 juni på Ersta hospice, 51 år gammal, omgiven av sina nära och kära.

– Anders var älskad av så många, från närmsta familj och vänner till kollegor i hela musik-Sverige. För Anders var det viktigt att inte bli synonym med sin sjukdom och vi är oerhört stolta över hur han tog sig an livet trots de tuffa utmaningarna. Han ville att allt skulle vara som vanligt. Det är en ofattbar sorg att han har lämnat oss så tidigt men vi stärks av all kärlek, humor och omtanke som han har spridit till oss och alla andra genom åren, säger Anders fru Carina Nunstedt, brodern Per Nunstedt och syster Katarina Nunstedt med familjer i ett gemensamt uttalande till Aftonbladet.

– Anders blev bara 51 år gammal och lämnar ett ofattbart tomrum. Men vi känner samtidigt en enorm kärlek och tacksamhet över att vi har fått dela vårt liv tillsammans med honom.

Markus Larsson: ”En av de stora”

Aftonbladets musikjournalist Markus Larsson sörjer sin nära vän.

– Anders Nunstedt var en av de stora och mest betydelsefulla svenska musikjournalisterna. Han slog igenom på 90-talet när just musikjournalister var rockstjärnor. Till skillnad mot nästan alla andra tog han kommersiell musik på allvar, som många andra kollegor fnös åt. Men han behandlade ingen, inte ens hans mest älskade band och artister, med silkesvantar och bomull, tvärtom. Han var en riktig och okorrumperad kritiker av den finaste och utdöende sorten. Men han var min vän, först och främst. Ledsen, men jag vill bara skrika och gråta just nu, säger han.

Anders Nunstedt sörjs närmast av sin fru Carina och sönerna Wilmer och Oscar samt brodern Per och systern Katarina med familjer.

Publisert: Publicerad: 16 juni 2021 kl. 21.20