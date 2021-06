Britney Spears: Vet inte om jag någonsin står på scen igen

Publicerad: Mindre än 10 min sedan

Britney Spears ger ett tvetydigt besked om framtiden.

På frågan om hon någonsin kommer att stå på scen igen svarar popprinsessan:

– Jag har ingen aning.

Britney Spears, 39, svarar i en Instagramvideo på en följares fråga om framtiden.

Hon läser upp frågan:

– Är jag redo att gå upp på scen igen? Kommer jag att inta en scen igen? Kommer jag att någonsin stå på scen igen?

Sedan svarar hon på den:

– Jag har ingen aning. Jag har kul just nu. Jag är i en förändring i mitt liv och trivs med det. Så, det är det.

Inte stått på scen på flera år

Det var flera år sedan prinsessan av pop, med monsterhits som ”Baby one more time”, ”Oops!… I did It again” och ”Toxic” för att nämna några, stod på scenen.

De senaste åren har det i stället varit stor fokus på hur hon hamnade under sin pappa Jamie Spears förmyndarskap 2008 efter en tid av psykisk ohälsa, och ”Free Britney”-rörelsen, där fansen kampanjat för att hon ska ”bli fri” och som läser in hemliga budskap i hennes Instagraminlägg.

Dessutom har flera dokumentärer, som uppmärksammade ”Framing Britney Spears”, släppts om världsstjärnans öde.

helskärm Britney Spears. Visa mer Foto: Chris Pizzello / TT NYHETSBYRÅN

Uppskattas inte av stjärnan

Något som inte uppskattats av Britney Spears själv.

”Så många filmer om mig i år med andra personers syn på mitt liv,” skrev hon i maj i ett långt Instagraminlägg.

”Vad kan jag säga? Jag är djupt smickrad! Dessa dokumentärer har en sådan dubbelmoral. De kritiserar media och sedan gör de samma sak.”

Ska upp i rätten

Nu pågår en domstolsförhandling om huruvida hennes pappa ska fortsätta som hennes förmyndare eller om rollen ska tas över permanent av hennes tillfälliga förmyndare Jodi Montgomery, vilket Britney Spears vill.

Nästa förhandlingsdag har planerats till den 23 juni, där det sägs att Britney Spears själv vill bli hörd av rätten.

Publisert: Publicerad: 20 juni 2021 kl. 17.53

