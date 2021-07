Gina Dirawi släpper debutalbum

Publicerad: I dag 09.47 Uppdaterad: Mindre än 50 min sedan

helskärm Gina Dirawi satsar på artistkarriären. Arkivbild. Foto: Amir Nabizadeh/TT

Gina Dirawi satsar på musiken. Nu släpper hon de två singlarna ”Sunday” och ”Live and die”, som bland annat kan höras i den nya Netflixserien ”Young royals”.

”’Sunday’ handlar om att prata mot en gud som inte hör en när man går under. Den var en av de första låtarna vi gjorde, som uppstod otroligt lätt faktiskt. ’Live and die’ är en slags göra slut-låt med världen, ett avsked från någon som ändå vill lämna en sista gåva till den som villig att lyssna”, säger hon i ett pressmeddelande.

Debutalbumet ”Meet me in Jannah” kommer i början av nästa år. På plattan samarbetar Gina Dirawi med Björn Yttling och Freja ”Freja The Dragon” Drakenberg.

