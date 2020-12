”Star wars”-stjärnan död

Jeremy Bulloch var mannen bakom Boba Fett

Av: Rosanna Berg

Publicerad: 17 december 2020 kl. 21.46

Uppdaterad: 17 december 2020 kl. 22.01

Foto: REX Jeremy Bulloch bredvid sin Star Wars-karaktär Boba Fett.

Skådespelaren Jeremy Bulloch känd som Boba Fett i ”Star wars”-filmerna är död, rapporterar Daily mail.

Han blev 75 år gammal.

”Jag kommer att älska dig för alltid”, skriver ”Star wars”-skådespelaren Daniel Logan på Instagram.

Brittiska skådespelaren Jeremy Bulloch har dött 75 år gammal, rapporterar Daily mail.

Han var mest känd som mannen bakom karaktären Boba Fett i ”Star wars”-originalfilmerna ”Rymdimperiet slår tillbaka” från 1980 och ”Jedins återkomst” 1983.

Han har gjort mindre roller i serier som ”Doctor who” och ”Robin of Sherwood”. Även i James Bond-filmer som ”Ur dödlig synvinkel” från 1981 och ”Octopussy” från 1983, båda med Roger Moore som Bond.

2005 spelade han kapten Colton i ”Star wars: Episod III - mörkrets hämnd”.

”Vila i frid legendaren”

Skådespelaren Daniel Logan, 33, som gjorde rollen som Boba Fett 2002 i ”Star Wars: Episod II – klonerna anfaller” la ut ett inlägg på Instagram under torsdagskvällen.

”Jag är ledsen att behöva meddela att Jeremy Bulloch har gått bort. Vila i frid legendaren, jag kommer aldrig glömma allt du lärt mig. Jag kommer att älska dig för alltid”, skriver han intill bilden på dem två tillsammans.

Han avslutar inlägget med:

”May the force be with you always”, vilket ungefär betyder ”må kraften vara med dig för alltid”.

Han bodde i London, efter sig lämnar han frun Maureen, deras tre söner och tio barnbarn.

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 17 december 2020 kl. 21.46

LÄS VIDARE