Steffo Törnquist: Jag kanske borde sluta på ”Nyhetsmorgon”

TV4-profilen fyller 65: Kan inte förstå det

Av: Anna Shimoda , Hans Shimoda

Publicerad: 12 januari 2021 kl. 09.40

Foto: Lina Siksjö Steffo Törnquist.

Idag fyller Steffo Törnquist 65 år.

Nu berättar TV4-profilen om sin långa karriär, eventuella pensionsplaner och kärleken till hustrun Caroline.

– Vi vill åldras ihop.

Programledaren, journalisten och livsnjutaren Steffo Törnquist var en av pionjärerna på TV4 och var med om att bygga upp såväl Nyheterna som Sporten.

I början av 90-talet ledde Steffo Törnquist också kanalens första talkshow ”Steffo – Din tröst i natten” och han har också producerat en rad dokumentärer och serier genom åren.

”Jag har ingen noja”

Men för de flesta är han nog mest förknippad som en av programledarna för ”Nyhetsmorgon”, ett uppdrag han haft sedan 2000.

Idag tisdag fyller Steffo Törnquist 65 år – en milstolpe han beskriver som overklig.

– När jag växte upp var 65 den traditionella pensionsåldern och alla gubbar och män var farbröder. Jag känner mig lika löjlig som jag alltid har gjort och kan inte förstå att jag fyller 65. Men jag har ingen noja, det har jag aldrig haft.

Hur går tankarna kring en eventuell pension?

– I våra yrken kan man hålla på med något hela tiden. Men när det gäller ”Nyhetsmorgon” och TV4 har tanken slagit mig att jag kanske skulle sluta. Nu är jag inne på den 43:e säsongen och jag har snuddat vid tanken att jag kanske borde lägga av. Men under dessa coronatider är alternativet inte så roligt och det är fortfarande väldigt kul att jobba med ”Nyhetsmorgon” även om det är smärtsamt att gå upp tidigt. Jag kör på tills jag inte kör på längre.

Kraschade med bilen

På tal om tidiga morgnar. En gång missade du att bromsa i TV4-garaget och kraschade rakt in i en vägg?

– Man är inte riktigt klar i knoppen så tidigt. Lyckligtvis var det rätt tunna gipsväggar just där men bilen åkte en halvmeter in i väggen. Men jag sket i det och gick upp och jobbade och glömde bort det under sändningen. När jag kom ner till bilen efteråt så tänkte jag ”just fan”... Man gör konstiga saker i livet i övrigt, men extra konstiga saker så tidigt på morgonen. Däremot blir man extra goda vänner med arbetskompisarna, så det finns väl olika sidor av det där.

Du har som sagt varit på TV4 sedan starten 1990, vad är du mest stolt över?

– Det är nog att jag är en jävla arbetshäst och att jag inte ger mig. Sedan har jag nog bidragit till lite utveckling och har gjort saker lite annorlunda. Det kan exempelvis handla om tilltalet, att det ska vara mer vardagligt och lättsamt. Jag har varit ganska modig och gått min egen väg och det är jag väldigt stolt över.

Om hoten: ”Då blev jag rädd”

Dina kvinnliga ”Nyhetsmorgon”-kollegor får utstå såväl hat som hot medan ni män är förskonade i jämförelse?

– Så är det och så har det alltid varit. Det är bedrövligt vad en del får stå ut med. Jag är väldigt förskonad men fick en del skit när jag var sportkrönikör på Expressen. Jag blev till och med mordhotad vid ett tillfälle. Men det läskigaste var när jag fick ett brev med en adress till min sons dagis, då blev jag rädd. Det dyker fortfarande upp lite galenskap då och då, men oftast är folk oerhört snälla.

Foto: KARIN TÖRNBLOM Steffo Törnquist med hustrun Caroline.

För en tid sedan insjuknade Steffo Törnquist i covid-19 och vårdades på sjukhus. Idag är han frisk och har antikroppar, men är inte helt återställd.

– Jag låg inne på S:t Göran i fem dagar med syrgas. Fy fan, det där var inte roligt. Jag blir oerhört provocerad när folk inte tar det här på allvar. Min andning är fortfarande inte helt okej, jag kan inte ta riktigt djupa andetag och jag blir väldigt andfådd och trött. Jag tar långa och snabba promenader för att få upp pulsen, men vågar inte anstränga mig till max.

Vill åldras med hustrun

Du är gift med Caroline sedan 2008 och har sagt ”när man går in i en ny relation i vår ålder så gör man det med sikte på ålderdomen”. Det var fint sagt?

– På vår bröllopsinbjudan hade vi låtit en reklambyrå förvandla en bild av oss så vi var 90 år båda två och såg skröpliga ut men med samma attribut. Jag hade en cigarr och Dry Martini och Carro som är så vacker var fortfarande väldigt vacker och bar alla sina smycken. Det var temat, att vi ville åldras ihop. Nu är det många år sedan vi gifte oss och vi blir äldre tillsammans. Vi hittade verkligen rätt där och det är väldigt bra äktenskap.

Foto: Magnus Ragnvid/TV4 Steffo Törnquist.

FAKTA Steffo Törnquist Namn: Bo-Stefan Törnquist Född: 12 januari 1956 i Linköping Familj: Hustrun Caroline Törnquist, en son och två bonusbarn. Karriär: Journalist, författare, producent och programledare. Känd från program som ”Nyhetsmorgon”, ”Steffos lustjakt”, ”Steffo – din tröst i natten” m.m. Skrivit flera hyllade böcker som ”Steffos Spritbibel” som vann utmärkelsen ”Best in the world” på en internationell bokgala i Paris. Kom tvåa i ”Let’s Dance” 2014. Aktuell: Fyller 65 år idag tisdag. LÄS MER

