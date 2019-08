Idol 2019 + FÖLJ

Astrid Risberg om succén i ”Idol” och tuffa uppväxten

Vidare efter soklart ”ja” från Anders Bagge

20 augusti 2019 20:59

Idoldeltagaren Astrid Risberg växte upp i ett hem kantat av missbruk.

I en tid då hon kände sig ensam och missförstådd kunde hon alltid vända sig till musiken.

Och nu gör hon succé i Idol.

– Hela situationen är surrealistisk och overklig, säger hon.

Alexander Kronlund chockades när Astrid Risberg, 20, släpade med sig både gitarr och förstärkare till sin idolaudition. Installerad och klar framförde hon sedan Bob Dylans låt ”It’s all over now, Baby Blue”, vilket fick juryn att i stället chockas över hennes framträdande och ge henne en guldbiljett.

– Att få sitta här och vara med om det här som vi är med om just nu, är något väldigt väldigt häftigt och jag tackar dig för att du kom hit. Det här är det mest solklara ”ja” jag sagt på många många år, säger Anders Bagge i programmet.

Musiken har alltid betytt väldigt mycket för Astrid Risberg och att få den bekräftelsen av juryn var det ultimata godkännandet.

– Hela situationen är surrealistisk och overklig. Jag har varit där och träffat de här människorna som jobbat med några av världens största artister. Jag vet att det här är det enda jag kan, men när de sa det till mig så kändes det helt fantastiskt, säger hon till Nöjesbladet.

”Musiken blev räddningen”

Astrid Risberg säger att hela auditionen gick väldigt snabbt, men att det tog lång tid att smälta allt som hon hade varit med om. Uppväxt i ett hem med två missbrukande föräldrar hamnade hon i skymundan och fick inte det utrymme som hon behövde för att prata om sig själv och sitt mående.

– Musiken är räddningen för mig och har varit det ända sedan jag var liten. Både att lyssna och skapa musik är den renaste formen av terapi. Som liten kände jag mig väldigt ensam och missförstådd och det fanns inte så många hjälpmedel för mig. I stället vände jag mig till musiken och lyssnade på idoler som växt upp i liknande förhållanden.

Genom att lyssna på idoler som Kurt Cobain, Joan Jett och Black Sabbath kände hon sig mindre ensam och insåg att man kunde komma nånstans, trots trasiga förhållanden.

– Om inte de hade visat mig det hade jag inte sett det. Förstår du? Musiken är mitt stora intresse och det som jag brinner för i själen. Jag hittade idoler som hade liknande bakgrund och insåg att man inte är dömd för alltid, även om det känns för jävligt och hopplöst just då.



1 av 2 | Foto: TV4 Astrid Risberg.

Om tuffa uppväxten

När Astrid Risberg var 16 år gammal vräktes hennes mamma från deras lägenhet, vilket gjorde att hon mer eller mindre fick klara sig på egen hand. Även om hon kunde bo hos sin moster och mormor så kände hon inte att det var samma sak.

– Jag fick aldrig den där känslomässiga näringen som ett barn behöver för att kunna utvecklas ordentligt, känna sig trygg och lära älska sig själv. För många är det en självklarhet, men för mig var det inte det.

När började du känna att du kunde prata om det?

– Precis nu. Jag hade önskat att den vändningen hade kommit tidigare, men det är så stigmatiserat i samhället med missbruk och anhöriga. Folk tror att det bara är missbrukaren som är i behov av hjälp, men vi anhöriga tar också sjukt mycket skada av att leva nära någon som är i ett aktivt missbruk, säger hon och fortsätter:

– Speciellt när man växer upp och är som mest sårbar. Jag hade behövt en insats, att någon kom och satte mig i en grupp med andra barn som upplevde liknande händelser och introducerade mig till en gemenskap som gjorde att jag inte kände mig så utanför som barn.

Vill vara en förebild

Astrid beskriver sin mammas missbruk som en sjukdom som aldrig försvinner, men att hon i dag slutat dricka alkohol. Deras relation är i dag bättre och under sin audition hade hon med sig henne som stöd.

– Ju äldre jag har blivit har jag känt ”jag ska fan bli socionom”. Jag vill vara den personen som jag behövde som liten. Nu när idoläventyret dragit igång har jag möjligheten att vara den personen, fast på scen i stället. Då vill jag utnyttja det och vara öppen så att människorna som tittar på programmet kan se att det aldrig är omöjligt att leva sin dröm.

