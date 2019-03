Brad Pitt + FÖLJ

De är Hollywoods sista filmstjärnor

Mystiken finns kvar

Brad Pitt och Leonardo DiCaprio i ”Once upon a time in Hollywood”.

avMagnus Sundholm

NÖJE 24 mars 2019 15:33

HOLLYWOOD. Trailern till ”Once upon a time in Hollywood” hann inte mer än släppas förrän snacket nådde falsettnivåer.

Men hysterin handlade inte om Quentin Tarantino utan om Brad Pitt och Leonardo DiCaprio.

De är vår tids sista filmstjärnor.

– Vi skapar inga stjärnor längre. Det finns ingen gräns mellan publiken och kändisarna, sa Will Smith i en intervju i San Diego för ett par år sedan.

Frågan är om han visste hur hårt han slog huvudet på spiken

Det är inte bara de sociala medierna som ödelagt mystiken för yrkeskåren som i årtionden suttit på piedestal.

Det är också superhjältetrenden på bio.

Att stjärnorna hakar på den är inte så konstigt. Lönerna är makalösa och genren är den enda som tycks försäkrad mot bakslag i biljettkassorna.

Men någon vidare cred ger det inte att hoppa runt i tajta trikåer och slå på imaginära fiender framför en grön skärm.

Det gör det inte heller för den som visar upp allt på instagram.

Att dagligen se dem vi förr bara fick en skymt av på film någon gång om året – och sedan på någon prisgala – har devalverat deras värde värre än den svenska kronkursen.

Ändå finns det knappt någon som inte gett sig in i leken.

Bestämma lönen

Till och med Tom Cruise, scientologernas affischnamn – den hemligaste av de hemliga – har börjat visa upp sig i sociala medier.

Pitt, 55, och DiCaprio, 44, är undantag. Visserligen är DiCaprio på twitter. Men inläggen handlar nästan uteslutande om miljö. Exakt noll inlägg handlar om att alla hans flickvänner varit under 25.

Sexbarnspappan och Angelina Jolies exmake, Pitt, finns inte någonstans.

Inte heller har han och DiCaprio sålt sig till Marvel eller några av de andra bolagen som gör filmer av tecknade serier. Det trots att de garanterat hade kunnat bestämma lönen själva.

Nu betalar det sig.

Deras anseende är starkare än någonsin och det gör ”Once upon a time in Hollywood” till ett upphöjt event med massiv must see-faktor.

Till och med CNN gick i spinn när trailern släpptes. Nyhetskanalen förmedlade twitterskvaller där det spekulerades i om Pitt och DiCaprio ens varit på samma plats när bilden till planschen togs.

Själva säger de inblandade ingenting.

Det gör att mystiken kring dem bara ökar.

De är riktiga stjärnor.

FAKTA Hot or not: Hot: ”Catastrophe” är tillbaka med fjärde och tyvärr sista säsongen. Not: Kevin Costner och Woody Harrelson är sevärda men ”The highwaymen” lever inte upp till förväntningarna. Hotter: Den som inte får hög puls av filmatiseringen av Stephen Kings ”Pet sematary” är död. LÄS MER

LÄS OCKSÅ Första trailern för Tarantinos nya mörka Hollywooddrama

LÄS OCKSÅ Hårda kritiken mot DiCaprios kostym