Håkan Nessers skattesmäll – tvingas betala miljonbelopp

Succéförfattaren pekades ut i Paradisläckan

Publicerad: 23 december 2019 kl. 20:30

Uppdaterad: 23 december 2019 kl. 21:02

Håkan Nesser åker på en rejäl skattesmäll.

Succéförfattaren har nu mindre än en månad på sig att betala in cirka fyra miljoner kronor till Skatteverket.

– Det är för oskattade utdelningar och kapitalvinster på drygt 14 miljoner, säger Johan Lundberg, skatterevisor på Skatteverket.

Den framgångrika författaren Håkan Nesser, 69, pekades ut redan 2018 i den omtalade Paradisläckan, som visade på internationell skatteplanering i lågskattelandet Malta.

Nu åker han och hustrun Elke Nesser, 56, på en stor skattesmäll, enligt ett beslut från Skatteverket.

Paret hade bolag på Malta och bodde utomlands. Men när de flyttade hem till Sverige började de tömma bolaget på pengar, utan att redovisa det för Skatteverket.

Totalt tog de ut cirka 14 miljoner kronor under åren 2013–2015.

Oskattade royalty-pengar

Håkan Nesser har nu mindre än en månad på sig att betala in cirka fyra miljoner kronor till Skatteverket. Frun Elke Nesser ska också betala in miljonbelopp till Skatteverket, eftersom de ägde Maltabolaget tillsammans. Totalt ska makarna betala in drygt 7,5 miljoner kronor.

– Det är för oskattade utdelningar och kapitalvinster på drygt 14 miljoner, säger Johan Lundberg, skatterevisor på Skatteverket.











Det handlar bland annat om royalty-pengar från Bonnierförlagen AB som Håkan Nesser inte har skattat för.

När Håkan Nesser pekades ut i Paradisläckan började Skatteverket undersöka fallet.

– Det var så vi fick tips om det här upplägget, det var flera som nämndes i media i samband med Paradisläckan och vi har naturligtvis lyssnat och tittat på de uppgifter som har publicerats i samband med läckan.

Ingen kommentar

Makarna har haft ett bankkonto i Luxemburg och bolag på Malta. Det är med hjälp från Luxemburg som Skatteverket fått informationen om att det gått in pengar från Malta-bolaget i form av utdelning och kaptialvinst.

Om de inte betalar in pengarna före mitten av januari 2020 går ärendet vidare till Kronofogden.

– Vi förutsätter att han kommer att betala, säger Johan Lundberg.

När Aftonbladet når Håkan Nesser över telefon har han ingen kommentar i nuläget.

– Jag kommer att komma med en kommentar om några dagar.

I Skatteverkets beslut står det att makarna har kommit med synpunkter.

Där står det bland annat att de i samband med bosättning utomlands blev rekommenderade att bilda ett maltesiskt bolag som skulle vara mottagare av löpande royalty-ersättningar. Därefter har de inte befattat sig med vare sig bildandet eller driften av bolaget, det har istället hanterats av en rådgivare.

