Dödsfall, babylycka och konflikter – så minns vi nöjesåret 2019

avNatalie Demirian

Publicerad: 31 december 2019 kl. 16:59

Josefin Nilsson-dokumentären väckte starka känslor, ASAP Rocky-dramat dominerade sommaren och Marie Fredriksson gick bort.

Nöjesåret 2019 var minst sagt händelserik.

Häng med på en tillbakablick över några av årets största händelser i nöjesvärlden.

JANUARI

Björn Gustafssons nya flickvän

På Guldbaggegalan dök skådespelaren och komikern Björn Gustafsson upp med skådespelarkollegan Alba August hand i hand på röda mattan och bekräftade att de är ett par.

Anders Krafts rasprofilering

”Kalla fakta” i TV4 handlade om hur ett stort antal svenskar känner sig diskriminerade på grund av hudfärg eller etnicitet.

I nyhetssändningen efter programmet lyfte nyhetsankaret Anders Kraft, 50, upp ämnet på nytt och berättade att han själv ägnar sig åt ”rasprofilering” – något som väckte reaktioner hos tittarna.

– Om jag ser blonda grabbar köra runt i en stor, dyr ”Merca” (Mercedes reds anm.) tänker jag bortskämda skitungar som kör pappas bil. Om jag ser unga mörkhyade killar köra runt i en likadan bil tänker jag kriminella. Det betyder att jag rasprofilerar. Det är inget jag är stolt över, men till skillnad från svenska polisen så erkänner jag att jag gör det, sa han i sändningen.

Foto: PETER WIXTRÖM Slut mellan Samir och Sigrid.

Samir Badran och Sigrid Bernsons uppbrott

Paret träffades i ”Let’s dance” 2017. Två år senare gjorde Samir Badran slut med Sigrid Bernson.

”Dagen jag inte ville eller trodde skulle komma, den kom... Samir har valt att göra slut”, skrev Sigrid Bernson på Instagram.

Ett halvår efter uppbrottet bekräftade Samir Badran att han har en ny flickvän, Julia Sundquist. ”Hon är så jävla underbar”, sa han till Aftonbladet.

På julafton la Sigrid Bernson upp en bild där hon kysser Mellovinnaren Robin Bengtsson, som hon dansade med i ”Let’s dance” i år, och bekräftade därmed ryktena om att de är tillsammans.

Foto: LÄSARBILD Här brottas skådespelaren Adam Pålsson ner av polis.

FEBRUARI

Runar Sögaard dömdes till fängelse

Runar Sögaard slarvade med bokföringen och lät bli att bokföra intäkter ”av betydande belopp”. Han dömdes till fängelse i 1 år och 8 månader för grovt bokföringsbrott och skattebrott. Han dömdes även till näringsförbud.

Adam Pålsson brottades ned av polis – misstogs för vapenman

Poliserna drog pistol mot Adam Pålsson, 30, och brottade ned honom när han spelade in scener för SVT-serien ”Innan vi dör” i centrala Stockholm. Skådespelaren misstogs för en vapenman.

– Jag tänkte att ”nu dör jag”, sa Adam Pålsson senare under sitt sommarprat i ”Sommar i P1”.

Dogge Doggelito friade till flickvännen – fick ett nej

När rapparen Dogge Doggelito friade till en person han älskade möttes han av ett negativt svar. På sin Facebook berättade han om upplevelsen och la dessutom upp en bild på de tilltänkta förlovningsringarna.

”Hon sa NEJ, så vigselringar till SALU”, skrev han.

Foto: ANDREAS BARDELL Josefin Nilsson blev 46 år gammal.

MARS

Luke Perry dog

Beverly Hills-stjärnan Luke Perry dog efter en stroke. Skådespelaren blev 52 år gammal och världen förlorade Dylan McKay.

Josefin Nilsson-dokumentären väckte ramaskri

Dokumentären ”Älska mig för den jag är” på SVT om artisten Josefin Nilssons liv och karriär berörde många och fick ett enormt genomslag på sociala medier. Dokumentären, som skildrar Josefin Nilssons destruktiva relation med skådespelaren Örjan Ramberg på 90-talet, slog tittarrekord på SVT Play och fick fler visningar än något annat entimmesprogram.

Ramberg namngavs inte i filmen men till Aftonbladet sa han efter att dokumentärfilmen sänts:

– Direkt eller indirekt blir jag anklagad för hennes död, vilket ju är fruktansvärt.

Skådespelaren anmälde SVT till granskningsnämnden. I december fälldes SVT när det gäller bestämmelsen om respekt för privatlivet, men friades samtidigt när det gäller kraven på opartiskhet och saklighet.

”Leaving neverland”-dokumentären släpptes

Den enormt uppmärksammade dokumentären ”Leaving neverland” släpptes på SVT Play, där Wade Robson och James Safechuck berättade om sexuella övergrepp som de hävdar att Michael Jackson utsatte dem för när de var barn.

”Är anklagelserna mot Michael Jackson sanna? Klart är i alla fall att den fullkomligt tillintetgörande dokumentären ’Leaving Neverland’ kommer att göra ett bestående intryck i det kollektiva medvetandet”, skrev Nöjesbladets recensent Karolina Fjellborg.

Foto: KARIN TÖRNBLOM Danny och Molly gör slut.

Molly Sandén och Danny Saucedos uppbrott

Det hade ryktas länge om att artistparet Molly Sandén och Danny Saucedo hade gjort slut och brutit sin förlovning. I Mix Megapol bekräftade Molly Sandén uppbrottet.

I dag har de båda gått vidare. Molly Sandén har bekräftat att hon träffar någon, och Danny Saucedo är tillsammans med modellen Anna Eriksson.

– Hon är väldigt intelligent, och superfin, sa han till Aftonbladet i december.

Nicolas Cage ångrade bröllopet – efter fyra dagar

Skådespelaren Nicolas Cage ansökte om annulering av äktenskapet med Erika Koike. De gifte sig fyra dagar tidigare.

Foto: MAGNUS SANDBERG La Camilla.

APRIL

Camilla Henemark: ”Jag lever på existensminimum”

Camilla Henemark öppnade upp om sin ekonomi.

– Jag lever på existensminimum, sa hon.

Artisten och tv-profilen sa att hon har cirka 3 000 kronor att leva på i månaden efter att hon betalat sina räkningar och att hon plockar tomburkar.

Filip Hammars attack mot Morgan Alling: ”Man blir spyfärdig”

Morgan Allings engagemang mot våld mot kvinnor retade upp Filip Hammar.

I ”Filip och Fredriks podcast” gick Hammar till attack mot skådespelaren.

– Det han gör är att han försöker på ett obehagligt sätt profitera på någonting som är så himla allvarligt och viktigt, sa han i podcasten.

Morgan Alling kontrade i en intervju med Aftonbladet:

– Att snacka skit om andra människor, som han då verkar ha gjort mot mig, det är att göra karriär på andra människors engagemang. Och det kan jag tycka är snuskigt. Jag tycker att han är en idiot om jag ska vara helt ärlig.

Bibbi Andersson dog

Skådespelaren Bibbi Andersson gick bort den 14 april, 83 år gammal.

Adele skiljde sig

Superstjärnan Adele och maken Simon Konecki skiljde sig efter tre års äktenskap och totalt åtta år tillsammans.

Foto: PETER WIXTRÖM John Lundvik i I Eurovision i Tel Aviv.

MAJ

Tittarsvek mot John Lundvik i Eurovision

John Lundvik och hans ”Too late for love” vann flest röster av juryn i Eurovision Song Contest. Men när folkets poäng utdelades halkade han ner till en sjätteplats.

– Det är klart att man är lite besviken, sa han till Aftonbladet.

”Telenor-pappan” dog

Skådespelaren Michael Perlitz, känd som pappan Sören i Telenors reklamfilmer, gick bort, 50 år gammal. Exfrun berättade att han med ”99 procents säkerhet” drabbades av en hjärtattack.

Carolina Gynnings ”jägare” fick ett namn

Carolina Gynning hade i sin och Carina Bergs podcast pratat en längre tid om att hon hade en ny man i sitt liv. Någon som hon hela tiden refererade till som ”jägaren”.

Men på Unicef-galan i maj dök hon upp på röda mattan tillsammans med pojkvännen. ”Jägaren” var Viktor Philipson, son till kungavännen Aje Philipson.

Kaffetabben i ”Game of thrones”

I den sista säsongen av succéserien upptäckte tittarna en minst sagt klantig tabbe. I en scen syns plötsligt en take away-kaffekopp. Något som inte överhuvudtaget hör hemma i ”Game of thrones”-världen.

Kristin Kaspersen vann ”Let’s dance”

Kristin Kaspersen och danspartnern Calle Sterner tog hem segern i ”Let’s dance”-finalen. Tvåa kom Magdalena Forsberg.

Foto: Christine Olsson/TT Loreen på röda mattan inför Polarpriset.

JUNI

Loreens nakenchock på röda mattan

När Polarpriset skulle delas ut stack Eurovision-vinnaren Loreen ut på röda mattan i en genomskinlig klänning. Hon hade satt dubbelhäftande tejp ”på strategiska ställen” innan fotograferingen för att inte orsaka en total nakenchock.

– Jag är nästan naken där bak, sa artisten till Aftonbladet.

Asap Rocky, Stefan Löfven och Donald Trump.

ASAP Rocky-dramat inleddes

ASAP Rocky hamnade i ett våldsamt slagsmål i centrala Stockholm den 30 juni. Rapparen och två män i hans följe misstänktes därefter för misshandel.

Händelsen ledde till många efterspel, där bland andra Donald Trump och Stefan Löfven blev inblandade. Självklart gav även Leif GW Persson sin syn på saken.

Den 14 augusti dömdes ASAP Rocky och de två männen till villkorlig dom efter att ha suttit häktade i en månad. Den 11 december kom rapparen tillbaka till Sverige för en spelning på Globen, där bland andra världsstjärnan Rihanna befann sig i publiken.

Terese Alvén dog

Äggstockscancern tog träningsbloggaren och tvåbarnmamman Terese Alvéns liv. Hon blev 37 år gammal.

– Även om utgången har varit väntad och Terese har valt att förbereda sig på det värsta så dämpar inte det smärtan man känner när det väl händer, sa maken Glenn Boström till Aftonbladet.

Babylycka för Félice Jankell

I början av sommaren skrev skådespelaren Félice Jankell på Instagram att hon väntade barn med H&M-arvingen Nils Tham. I november fick de sonen Winston.

Efter gravidkampen: Kenza fick en son

Influencern Kenza Zouiten Subosic berättade i början på året i en känslosam Youtube-video om kampen att bli med barn. I juni fick hon och maken Aleks Subosic sonen Nikola.

”Det är så svårt att greppa att han äntligen är här, att jag fick bli mamma trots allt”, skrev hon på Instagram.

Foto: HENRIK BRUNNSGÅRD och JONAS LINDSTEDT/TT Prinsessan Estelle på Metallica.

JULI

Estelle, 7, såg Metallica på Ullevi

Prinsessan Estelle, 7, såg Metallicas konsert på Ullevi. En konsert med 13–årsgräns. Något som gjorde föräldrar som inte fick ta med sig sina barn på konserten upprörda. Samtidigt framkom det att Ullevi inte hade tillstånd för undantagsregler för åldersgränsen i loger eller andra utrymmen där Estelle vistades under Metallica-konserten.

Charlotte Perrellis husköp – granne med Putin

Charlotte Perrelli och maken Anders Jensen köpte en lyxvilla på spanska solkusten, som enligt uppgifter till Aftonbladet kostade nära 50 miljoner.

Bland grannarna i det kändistäta området återfinns bland annat Rysslands president Vladimir Putin.

Foto: MARIE VOUGT och FREDRIK SANDBERG/TT Matkaos på Robyns spelning i Stockholm.

AUGUSTI

Kaos och ilska på Robyns spelning i Stockholm

Det var under endagsfestivalen “Smash fest x Robyn”, Robyns enda Sverigespelning i somras, på Sjöhistoriska den 17 augusti i Stockholm som kaos utbröt. Besökarna fick stå i matköer i flera timmar och både mat och dryck tog slut. Många upplevde också att det var väldigt trångt på området.

Arrangören Whoa Dad sa då till Aftonbladet att ”arrangemanget var inte sämst, utan snarare i världsklass”.

I december stod det klart att Whoa Dad backar och ger flera besökare pengarna tillbaka.

Miley Cyrus fick sparken – efter penistårta

Popstjärnan Miley Cyrus fick sparken från den animerade filmen "Hotell Transsylvanien". Anledningen? Hon hade köpt en penisformad födelsedagstårta till sin dåvarande kille Liam Hemsworth och slickat på den, skrev hon på Twitter.

Pewdiepie gifte sig

Felix ”Pewdiepie” Kjellberg gifte sig med Marzia Bisognin.

Youtubern la ut flera bilder från vigseln på sociala medier och skrev på Instagram:

”Vi har gift oss. Jag är så lycklig som jag kan vara. Jag är så glad över att dela mitt liv med den här fantastiska kvinnan.”

Azealia Banks sa att Sverige borde bombas

Den amerikanska rapparen Azealia Banks gick till attack mot Sverige gång på gång under sitt besök i somras. Hon skrev, bland mycket annat, på sociala medier att svenskar är rasister, att svenskar är ”fula, blonda grisar” och att:

”Jag hade älskat att se någon bomba skiten ur det här stället och ge alla vita något att böla över.”

Dessutom anklagade hon en SAS-anställd för misshandel på flyget.

Varför hon befann sig i Sverige är oklart.

Rickard Olsson blev singel

Tv-profilen Rickard Olsson sa i en intervju med Aftonbladet att han och sambon Therese Broberg har brutit upp i maj efter tio år tillsammans.

I december bekräftade programledaren att han har en ny flickvän, Giselle Hyvönen.

Carina Berg och Erik Berg väntar barn

Tv-profilen Carina Berg och fotbollsproffset Erik Berg meddelade på Instagram att de väntar sitt första gemensamma barn.

Foto: SHIMODA MEDIA Nygifta! Glenn och Camilla strålar ikapp med solen.

Glenn Hysén gifte sig – barnen rasade

Det före detta fotbollsproffset och tv-profilen Glenn Hysén gifte sig med fästmön Camilla Lendott på en restaurang utanför Göteborg.

Två av Glenn Hyséns barn, Anton Hysén och Annie Hysén, valde att inte närvara på bröllopet.

– När man går på ett bröllop vill man välsigna paret och önska dem lycka till, men jag tycker att pappa gör sitt största misstag i livet. Jag är ärlig och brutal, men det är så jag känner, sa Annie Hysén till GT.

Disneystjärnans nya jobb: regisserar porr

Bella Thorne, 21, gick från Disney till Pornhub.

Den förra barnstjärnans nya jobb innebär att regissera porr för sexsajten.

– Om du blir obekväm av porr så är jag ledsen för din skull, men gör inte andra obekväma för det, sa hon i ett bakom kulisserna-klipp från inspelningen.

Penny Parnevik fick barn med Douglas Murray

Influencern och tv-profilen Penny Parnevik och hockeyspelaren Douglas Murray blev föräldrar till sonen Atticus.

Bianca Ingrosso la ner podden

Bianca Ingrosso och Alice Stenlöf gick ut med att de skulle lägga ner sin populära podd – för att rädda vänskapen.

I ett sista avsnitt av det som var Sveriges största podcast tog duon farväl.

– Vår vänskap och våra liv är mer viktiga än podden, sa Ingrosso.

Miley Cyrus och Liam Hemsworth skiljde sig

Stjärnparet Miley Cyrus och Liam Hemsworth gifte sig i december förra året. De hade då haft ett av-och-på-förhållande i flera år och förlovat sig två gånger, den första gången 2012 och den andra gången 2016. I augusti i år skiljde de sig.

Foto: PONTUS ORRE ”Idol”-vinnaren Chris Kläfford satsade på ”America’s got talent”.

SEPTEMBER

Micael Bindefelds 60-årsfest i Israel

Festfixaren Michael Bindefeld slog på stora trumman och bjöd en massa kändisar, bland annat flera partiledare, på en fem dagar lång 60-årsfest i Tel Aviv i Israel. Partiledarnas deltagande i firandet möttes av kraftig kritik och det hela ledde till många, många debattartiklar och krönikor.

Chris Kläfford utslagen ur ”America’s got talent”

Den svenska ”Idol”-vinnaren Chris Kläfford testade lyckan i USA och kom till semifinal innan han slogs ut i talangtävlingen.

Samtidigt hade det hemma i Sverige riktas kritik mot Kläfford, bland annat från Alex Schulman och Sigge Eklund, om att hans framgångar på hemmaplan inte nämndes i programmet. Kläfford själv stod samtidigt fast vid att det var produktionen som uppmanade honom att inte prata om det.

Foto: STEFAN MATTSSON Mångårige julvärden Arne Weise blev 89 år.

Arne Weise dog

Den folkkära tv-programledaren Arne Weise blev 89 år gammal.

Hans son, Andreas Weise, skrev på Instagram:

”Idag på eftermiddagen sa vi farväl till vår älskade pappa när han lugnt och stilla somnade in i sin säng”.

SVT sparkade Ingalill Mosander

Folkkära tittarfavoriten Ingalill Mosander, 76, tvingades lämna SVT:s ”Go' kväll”.

SVT motiverade beslutet med att de ville förnya formen till hösten.

– Efter 20 år fick jag ett telefonsamtal. Pang och så var det slut med det, sa Ingalill Mosander.

Ulf Lundell dömdes för grov rattfylla

Ulf Lundell dömdes för grovt rattfylleri med påföljden skyddstillsyn.

Det var i början av april som artisten stoppades av en polispatrull i Simrishamn efter att en privatperson larmat om hans körning. Patrullen drog in körkortet direkt då proverna visade att Lundell hade 1,5 promille alkohol i blodet.

Gränsen för grov rattfylla går vid 1,0 promille.

Zara Larsson bekräftade: Är singel

Rykten hade cirkulerat om att Zara Larsson och pojkvännen Brian Whittaker hade gjort slut. I september bekräftade den svenska popstjärnan till tidningen People:

– Jag är singel just nu.

Foto: PETER WIXTRÖM Renaida Barun.

OKTOBER

Renaida Braun berättade om cancern

22-åriga Renaida Braun, känd från ”Idol” och Melodifestivalen, berättade i ett inlägg på Instagram att hon hade diagnostiserats med cancer.

Några dagar senare meddelade artisten att hon skulle genomgå en operation för att få bort den elakartade tumören i halsen.

Ett par veckor därefter gav hon glädjebeskedet att cancern inte hann spridas och att läkarna tror att de fått bort allt.

Jenny Alversjö: ”Jag har fått en hjärnblödning”

TV4-profilen Jenny Alversjö, 45, skrev på Instagram att hon hade drabbats av en stroke.

”Jag har fått en hjärnblödning. En stroke. Jag...mitt i livet. Frisk. Stark. Äter tristast och renast av alla. Men enligt läkarna har jag haft tur. Det har gått så bra det bara kan gå och jag mår under omständigheterna bra”, skrev hon.

När Aftonbladet träffade henne en och en halv månad senare mådde hon betydligt bättre.

”Nu börjar jag känna mig riktigt stark”, sa hon.

Foto: MAGNUS SANDBERG Komikerparet Nour El Refai och Henrik Schyffert får sitt första barn.

Nour El Refai och Henrik Schyffert blev föräldrar

Komikerna visade upp nytillskottet, sonen Sami, på Instagram. Första barnet för Nour El Refai, tredje för Henrik Schyffert.

Isabella Löwengrips imperium i kris

Under sommaren flyttade Isabella ”Blondinbella” Löwengrip till USA – med målet att ta över världen. Några månader senare hotas hennes bolag av konkurs, hon tvingas sälja 30-miljonersvillan på Lidingö och tvingas till flera ekonomiska livsändringar. På bloggen skriver hon om motgång efter motgång.

Här kan du läsa en sammanfattning av entreprenören och influencerns uppgång och fall.

Ellen Bergström och Niclas Lij väntar barn

Tv-profilen och influencern Ellen Bergström la ut en bild på Instagram som avslöjade att hon väntar barn med pojkvännen och ”Bachelor”-profilen Niclas Li.

Jennifer Lawrence gifte sig

Stjärnskådisen Jennifer Lawrence gifte sig med sin Cooke Maroney. Bröllopet var minst sagt kändistätt – stjärnor som Adele, Amy Schumer, Emma Stone, Ashley Olsen och Kris Jenner var på plats.

NOVEMBER

Pernilla Wahlgren förlorade körkortet

Pernilla Wahlgren körde i 108 kilometer i timmen på en 70-väg och polisen beslutade att omedelbart dra in hennes körkort.

Paolo Roberto hittade kärleken igen

Paolo Roberto, 50, bekräftade, efter en lång tids spekulationer, att han och den tidigare elitryttaren Elin Härkönen, 25, är ett par.

”Hon är pusselbiten som fattades i mitt liv”, skrev han på Instagram.

Täppas Fogelberg fick lämna ”Ring P1”

Journalisten och programledaren Täppas Fogelberg fick lämna ”Ring P1”.

Den mångåriga programledaren sa att han inte förstod beslutet.

– Det är ingenting som har hänt, det är det som är så egendomligt, det här känns urtråkigt, sa han till Aftonbladet.

Nöjesprofil vräktes efter 39 år – spred vägglöss till grannar

Nöjesprofilen har haft sin lägenhet i 39 år. Men nu har hyresvärden tröttnat.

Profilen anklagas för att orsaka ”spring” i huset men även för att ha spritt vägglöss till grannar. Senast på nyårsafton måste han vara utflyttad, enligt beslut i hyresnämnden.

Marcelo Peña vann ”Paradise hotel”

Marcelo Peña snuvade både sin partner Erica Lindberg och övriga deltagare på prispengarna i ”Paradise hotel”.

Genom att kasta kulan på 500 000 kronor fick realityprofilen behålla hela prissumman och blev ensam vinnare.

Stjärnan: Jag kontrollerar att min dotter är oskuld

Rapparen T.I. hävdade att han har kontrollerat att 18-åriga dottern är oskuld.

Flera stjärnor rasade mot det kontroversiella påståendet och i sociala medier sågades han hårt för uttalandet.

”Han behöver terapi”, skrev artistkollegan Iggy Azalea på Twitter.

Foto: ANDREAS HILLERGREN och TOMMY STENSSON Marie Fredriksson blev 61 år.

DECEMBER

Marie Fredriksson dog

En av vår tids mest älskade artister, Marie Fredriksson dog den 9 december i sviterna av sin hjärntumör. Hon blev 61 år gammal.

”Inget kommer någonsin att bli det samma”, säger vännen och Roxette-kollegan Per Gessle i ett uttalande.

Raseriet mot julkalendern

Vad vore en jul utan att någon rasar över SVT:s julkalender? Ingen jul alls!

I årets julkalender ”Panik i tomteverkstan” var föräldrar upprörda över att jultomten i serien säger att det är föräldrar som klär ut sig till tomten på julafton.

”Våra barn tror på tomten och nu sitter vi här och blir orolig över om frågor kommer ställas kring detta. Kommer dom ifrågasätta jultomten på jul, kolla lite extra om det är en mask”, skrev en upprörd förälder på SVT:s Facebooksida.

Malous intervju med Greekazo sågades

När rapparen Greekazo, 18, intervjuades av Malou von Sivers, 66, och gästen Anders ”Arga snickaren” Öfvergård, 51, i ”Efter tio” på TV4 blev han utfrågad om kriminalitet och droger. Artisten Einár, som rappar om samma typ av ämnen som Greekazo, blev däremot inte ställd mot väggen på samma sätt när han intervjuades i programmet tidigare i år. Något som många tittare reagerade på och blev upprörda över.

Com Hem släckte TV4:s kanaler

Den infekterade konflikten mellan Com Hem/Tele2 och TV4/Telia eskalerade och TV4:s kanaler och C More släcktes för samtliga Com Hem-kunder i över en vecka efter att parterna inte kunde komma överens om villkoren för ett nytt avtal. Lagom till jul kom de överens och kanalerna kom tillbaka.

Foto: THOMAS JOHANSSON och NILS PETTER NILSSON Över 58 000 hyllade Avicii i Friends arena.

Hyllningskonsert till Avicii slog rekord

Hela 58 163 personer befann sig under torsdagskvällen på plats för att ta del av hyllningskonserten till Tim ”Avicii” Bergling – ett publikrekord i Friends arena.

Under kvällen framfördes Aviciis största hits med hjälp av ett mäktigt 30-mannaband och flera världsstjärnor som David Guetta, Kygo, Aloe Blacc och Adam Lambert befann sig på plats.

Bianca Ingrossos sminkmärke fälldes – igen

Bianca Ingrossos sminkmärke Caia Cosmetics fälls för tredje gången. Reklamombudsmannen skrev i sitt beslut:

”Nämnden finner att kvinnorna framställs som sexobjekt, bland annat genom scenen där en kvinna häller mjölk så att det rinner längs med hennes mun, hals och ner på bröstkorgen, och scenen där en kvinna tittar in i kameran samtidigt som hon slickar på en godisklubba”.

Margaux Dietz och fästmannen Jacob gjorde slut

Margaux Dietz och fästmannen Jacob Liebermann har gjort slut.

I ett blogginlägg skrev influencern om beslutet:

”Det är ju inte en hemlighet att det är som det är just nu och att jag och Jacob har gått isär helt”.

Tusse vann ”Idol”

17-årige Tusse Chiza från Tällberg tog hem ”Idol”-segern framför Freddie Liljegren och bröt ihop i glädjetårar efter beskedet.

Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD Tusse i tårar efter segern i ”Idol”.

Ett urval av andra nöjesprofiler som lämnade oss under året:

Bengt Feldreich, journalist och programledare, 94 år.

Jessi Combs, tv-profil, 36 år.

Svante Grundberg, tv-profil och skådespelare, 75 år.

Cameron Boyce, Disney-stjärna, 20 år.

Juice Wrld (Jarad Anthony Higgins), artist, 21 år.

Jon Skolmen, skådespelare, 78 år.

Ric Ocasek, artist och producent.

David Berman, musiker, 52 år.

Rutger Hauer, skådespelare, 75 år.

Nasser ”Honestly” Jebril, artist, 41 år.

Hans Ingemansson, manusförfattare och komiker, 54 år.

John Singleton, regissör, 51 år.

Ken Kercheval, skådespelare, 83 år.

Karl Lagerfeld, modedesigner, 85 år.

Nipsey Hussle, artist, 33 år.

Roland Janson, skådespelare, 80 år.

Lisa Sheridan, skådespelare, 44 år.

Jan Nygren, skådespelare, 85 år.

