Elin ”Woodie” Skog om kärlekslivet: ”Allting har gått åt helvete”

Är med för fjärde gången

Av: Natalie Demirian

Publicerad: 04 november 2020 kl. 16.13

Foto: Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN Elin ”Woodie” Skog är med i ”Ex on the beach” för fjärde gången.

Elin ”Woodie” Skogs jakt på sin framtida man i ”Ex on the beach” har varit en följetong i tre säsonger av ”Ex on the beach”.

Men nu har hon bytt taktik.

– Jag kommer bara att se dum ut om jag går in en fjärde gång och säger att jag ska leta efter min man, säger hon.

Elin ”Woodie” Skog, 23, säger att hon inför den kommande säsongen gav upp hoppet om att hitta kärleken i realityprogrammet.

– För jag har gjort det tre gånger och är fortfarande singel. Så jag försökte tänka att finns han där så gör han det, annars får jag ha jäkligt kul ändå.

Hon säger att hon har varit singel sedan förra säsongen.

– Jag dejtade lite där ett tag och har försökt, men allting har gått åt helvete. Så jag försökte, men det gick inte hela vägen hem.

Hur har det varit att spela in programmet i Sverige för första gången?

– Jag tycker att det har varit en stor skillnad. Det är en annan sak att vakna i en tropisk miljö där man kan sola och bada och ha en semester. Men i Sverige har det varit mer tråkigt väder med regn. Man blir påverkad, för vaknar man till sol och värme blir man glad och man kan andas ut och svettas ut baksmällan. I Sverige blir det inte samma sak.

Foto: MAGNUS SELANDER Elin Skog (andra från vänster) i Ex on the Beach 2018.

Nöjd med pengarna

Hur mycket pengar Elin Skog får för att medverka en fjärde gång får hon inte berätta, men hon säger att hon är nöjd med summan.

– Jag hade inte gjort det om jag inte var nöjd, det är liksom min fjärde gång. Det var inte så att jag kände att ”en fjärde gång, gud jag måste vara med”. Det var nästan så att jag kände att det räcker nu. Jag är 23 år gammal och har gjort fyra säsonger, jag har fan legat i!

Livnär sig på sociala medier och podd

Samtidigt livnär hon sig numera helt på sina sociala medier och podden ”Sweet but psycho” med ”Ex on the beach”-kollegan Josephine Qvist. De skrev nyligen på ett kontrakt med Spotify.

– Det känns jättekul och overkligt, jag tror att varken jag eller Jossan faktiskt fattat hur bra det har gått. Vi har poddat på och kämpat på och vi är så stolta över hur bra det gått. Vår dröm var att signa med Spotify och nu har vi gjort det. Nu är det dags att sätta nya mål!

”Ex on the beach” säsong 9 sänds på Dplay.

