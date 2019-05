Doris Day + FÖLJ

Hollywoodstjärnans sista vilja - ingen begravning

avBenjamin Andrée

NÖJE 14 maj 2019 17:41

Ingen begravning eller minnesstund för Doris Day.

Det är filmstjärnans egen vilja.

– Hon hade problem att acceptera döden, säger hennes manager till People.

Den legendariska Hollywoodstjärnan Doris Day, som vid en ålder av 97 år gick ur tiden på måndagen, ville inte ha någon begravning.

Enligt hennes manager Bob Bashara står det klart och tydligt i hennes testamente, skriver People.

”Ingen begravning, ingen minnesstund och ingen gravsten”, är stjärnans vilja enligt managern.

Förklaringen enligt Bashara är enkel:

”Hon gillade inte tanken på döden”, säger han och fortsätter: ”Hon hade svårt att acceptera döden.”

Doris Day var mest känd för hitlåten "Que sera sera" (Whatever will be, will be) som vann en Oscar för bästa sång 1956 och för en lång rad filmroller på 1950- och 60-talet. Hon nominerades också till en Oscar för sin roll i filmen "Jag hatar dig, älskling" 1960.













1 av 5 | Foto: AP Doris Day 1989.

Hennes privatliv var stökigt och långt ifrån lika idylliskt som hennes filmroller. Hon var gift fyra gånger, den första med man som misshandlade henne. Och efter hennes tredje makes död upptäckte hon att han hade förskingrat hennes förmögenhet.

– Min image som Amerikas präktiga oskuld, grannflickan, sorglös och bubblande av glädje är en bild som är mer påhittad än någon av filmrollerna jag spelat, skrev hon själv i sina memoarer.

