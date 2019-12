77 kända svenskar om sina bästa och värsta julminnen: ”Hade inte råd med julmat”

avAftonbladet

Publicerad: 24 december 2019 kl. 20:31

Oätlig julskinka, bråkande föräldrar, kräksjuka och läskiga tomteminnen – eller fast på en flygplats i två dygn.

77 kända svenskar berättar om sina bästa och värsta julminnen.

1. Bengt Erlingsson, 66, kamelbonde, Köpingsvik:

Foto: Privat Kamelbonden Bengt Erlingsson var med i TV4:s ”Bonde söker fru” 2012.

Vilket är ditt bästa julminne?

– Jag är väldigt förtjust i att gå på julottan, som hålls redan klockan 05 här i trakten. Jag minns en juldag då marken var grön när vi gick in i kyrkan – när vi kom ut låg marken helt vit av pudersnö. Det var stilla och snöflingorna dalade så sakta från himlen. Det är 20 år sedan och jag kommer ihåg det som igår, det var oerhört vackert.

Vilket är ditt sämsta julminne?

– Det var ett år då någon glömde julskinkan i ugnen så länge att den blev helt oätlig. Vi satt i ett annat rum och någon ropade "herregud, julskinkan!" Vi höll på att bränna ner hela kåken.

2. Birgitta Rasmusson, 80, domare i ”Hela Sverige bakar”, Stockholm:

Foto: Karin Wesslén / TT Nyhetsbyrån Birgitta Rasmusson

Vilket är ditt bästa julminne?

– Det högtidligaste ögonblicket är när vi sätter upp en stor blå kula i granen som min pappa fick på sin tvåårsdag, han är född 1902. Den blå kulan är det finaste jag vet med hela julen.

Vilket är ditt sämsta julminne?

– Det var kalabalik ett år när julgransbelysningen inte fungerade. Jag var 17-18 år. Det var en fruktansvärd stämning.

Foto: BJÖRN LINDAHL Hannah Graaf

3. Hannah Graaf, 41, tv-profil, Stockholm:

Vilket är ditt bästa julminne?

– Jag älskar julen och har bara fina julminnen.

Vilket är sitt sämsta julminne?

– Förra julen var första julen utan mina flickor då jag var nyskild.

Foto: ANDREAS BARDELL Sanna Bråding på scenen i föreställningen ”För mycket av allt” 2017

4. Sanna Bråding, 39, tv- och radioprofil, Stockholm

Vilket är ditt bästa julminne?

– Oj, vad svårt. Det måste nog vara när jag var fem år och fick en julklapp som betytt otroligt mycket. Det var en rosa bandspelare som jag gjorde radioprogram på och intervjuade alla jag kände. Jag kommer ihåg att det första jag sade i micken var “tänk att jag fick den här bandspelaren”.

Vilket är ditt sämsta julminne?

– Jag har inget dåligt julminne, på riktigt. Jag har bara haft fina jular. Jag har alltid firat med familjen på olika sätt och de är så fina så det blir alltid bra.

Foto: Marcus Järvinen Mårten Nylén

5. Mårten Nylén, hälsoprofil, 44, Stockholm:

Vilket är ditt bästa julminne?

– Jag fick ett beiget förstoringsglas.

Vilket är ditt sämsta julminne?

– Jag har inga för jag är lite glömsk. Selekterar bort dåliga minnen.

6. Ellen Bergström, 30, skådespelare, Stockholm:

Foto: OLA AXMAN Ellen Bergström på 90-talsfest 2017

Vilket är ditt bästa julminne?

– Jag har nog inget speciellt så, men tanken på julmat får det att vattnas i munnen.

Vilket är ditt sämsta julminne?

– Hemskt nog när jag fick en snowboard från Warp när jag ville ha en från Burton. Jag blev så arg. Bortskämd snorunge med andra ord, men det var längesedan.

Foto: LARS HEDELIN Thed Björk

7. Thed Björk, 39, racerförare, Göteborg:

Vilket är ditt bästa julminne?

– Den spontana julen. Jag har aldrig haft någon riktig tradition, men tycker om att spontant träffa vänner och umgås över en middag. Sedan har jag många härliga minnen från när jag var kanske tio eller 12 år och tillbringade julen med kusinerna.

Vilket är sitt sämsta julminne?

– Det har jag inga. Jag försöker att alltid göra varje dag till något positivt.

Foto: STEFAN JERREVÅNG Johan Jureskog

8. Johan Jureskog, 44, stjärnkock, Stockholm:

Vilket är ditt bästa julminne?

– Julen är väl bäst som barn, kan det vara kvällen innan med att smaka av skinkan, eller den spännande sömnlösa natten innan julafton kanske?

Vilket är ditt sämsta julminne?

– Innan Greta var jag tomte åt mina vänner, åkte runt i Stockholm och höll en taxi under ett par timmar, så kul. Sista året så ramlade jag riktigt illa i farstun hos min kompanjon, det var superhalt. Fotleden svullnade och vi fick klippa upp stöveln väl hemma, aj.

9. Peter Harryson, 71, programledare och skådespelare, Göteborg:

Foto: ROGER LUNDSTEN Peter Harryson

Vilket är ditt bästa julminne?

– Det är när jag firade jul hos mina morföräldrar i Småland när jag var liten. Då var det konstigt nog snö alla julaftnar och det var glitter i träden och allting var så underbart. Det var bättre förr alltså!

Vilket är sitt sämsta julminne?

– Jag har inget. Det finns säkert många dåliga julminnen, men det har jag förträngt i så fall. Eller vänta, det skulle vara förra julen då. Då låg jag ju i koma så jag var inte med ett dugg.

Foto: SOFIA NAHRINGBAUER Danny Saucedo

10. Danny Saucedo, 33, artist, Stockholm

Vilket är ditt bästa julminne?

– Vi har en massa kusiner i Uppsala och när vi var små brukade vi åka dit och fira med dem. Det var mysigt för att vi var många. Men egentligen har jag alltid varit en grinch som inte har gillat julen, jag tycker att den är så påtvingad.

Vilket är sitt sämsta julminne?

– Jag har inga. Jag tycker att det är mysigt när alla samlas, men jag gör inget större nummer av just julen, vi samlas hela tiden ändå.

Foto: MAGNUS SANDBERG Bingo Rimér

11. Bingo Rimér, 44, fotograf, Stockholm

Vilket är ditt bästa julminne?

– Förra året tycker jag att julen var fantastisk, då firade vi vår första jul på prästgården i Revsund. Hela familjen var på plats. Det blir inte mer julmys än så.

Vilket är sitt sämsta julminne?

– Det är väl när det var varit allmänt ojulig stämning utan snö och så. Men jag kommer inte på något specifikt minne. Det är svårt att misslyckas när man är med familjen och äter gott.

Foto: BJÖRN LINDAHL Johan Eriksson

12. Johan Eriksson, 55, stjärnadvokat, Stockholm:

Vilket är ditt bästa julminne?

– Mitt bästa julminne är när mina båda grabbar blev stora nog att inse att tomten verkligen finns.

Vilket är sitt sämsta julminne?

– Mitt sämsta julminne är när min pappa fick en hjärtinfarkt på juldagen. I ett förvandlades det roliga till ren oro för att han skulle överleva.









1 av 3 | Foto: VERONICA KINDBLAD Meta Velander, 95

13. Meta Velander, 95, skådespelerska, Djursholm:

Vilket är ditt bästa julminne?

– Det kan jag inte säga att jag har något särskilt julminne.

Vilket är ditt sämsta julminne?

– Ja det var när vi hade varit hos min son och jag körde hem på julafton, så körde jag på en refug i mörkret. Den kom lite plötsligt. Jag såg den inte i mörkret. Det gick hål på däcket, men jag körde hem på det trasiga däcket. Det var väl inte så bra. Det kanske är tio år sedan. Det var jag och min man (Ingvar Kjellson, reds. anm). Han är ju borta nu.

Foto: BJÖRN LINDAHL Yvonne Lombard

14. Yvonne Lombard, 90, skådespelerska, Stockholm:

Vilket är ditt bästa julminne?

– Med fem barn som föddes på tio år så var det mycket julklappar. Mitt bästa minne var när Lennart (Hellsing) och jag vaknade på juldagen och vi frågade var är Pippi, vår yngsta dotter. Så letade vi. De hade fått sovsäckar allihop i julklapp. Och hon låg i sin sovsäck under julgranen bland alla papper och hade sovit där under natten, tror jag. Då var hon väl sju kanske.

Vilket är ditt sämsta julminne?

– Jag har inget sämsta.

Foto: GÖRAN HALLBERG Rasmus Troedsson

15. Rasmus Troedsson, 55, skådespelare, Huaröd:

Vilket är ditt bästa julminne?

– Det är nog när jag jobbade extra som behandlingsassistens på ett ställe för bostadslösa kvinnor. Vi hade några jättefina jular, där kvinnor som var djupt förtvivlade fick äta gott och fira jul. Det som gladde mig var den humor som fanns, hur man kunde skratta åt sitt eget elände och åt sig själv.

Vilket är ditt sämsta julminne?

– Det var en jul när jag var som mest aktiv alkoholist, innan jag nyktrade till 1996. Alla pengarna var slut och kompisarna var slut och jag satt ensam en jul och tyckte fruktansvärt synd om mig själv, även om det var självförvållat. Det som var hemskast var att jag skämdes för det så mycket att jag ljög ihop en hel jul faktiskt, som inte fanns. Det var förnedrande. Det är ett förfärligt julminne som jag inte önskar någon.

Foto: Magnus Sandberg Anders Hansen

16. Anders Hansen, 45, psykiatriker, TV-programledare, Täby:

Vilket är ditt bästa julminne?

– Har massor, men att sätta ihop ett Märklintåg i vardagsrummet på juldagen någon gång sent 70-tal är ett som sticker ut.

Vilket är ditt sämsta julminne?

– Kommer faktiskt inte på något på rak arm.

Foto: CAROLINA BYRMO Per Andersson

17. Per Andersson, 43, julkalender-stjärna, Täby:

Vilket är ditt bästa julminne?

– Det är alltid fråga om vem som ska vara jultomte, det här var några år sen, min mormor som är 99 nu var nog 93 då och så sa hon: ”Jag tar tomten”. Hon kom in 93 år gammal och rev av en sån show, jag har nog aldrig skrattat så mycket i hela mitt liv. Hon såg lite dåligt och läste rimmen fel, men levde sig in och det skulle sittas i knät. Hon hade skägg, men alla kände igen henne så klart, det var helt bländande.

Vilket är sitt sämsta julminne?

– Det var en skräckfylld jul, en avlägsen släkting, en onkel eller nåt, han hoppade upp på barnbordet och knäckte en julnöt mellan skinkorna. Det blev stort jubel och vi skrattade samtidigt som… jag var sju eller nåt och det var en skräckblandad förtjusning, det var så konstigt.

Foto: CAROLINA BYRMO Pernilla Wahlgren

18. Pernilla Wahlgren, 51 (fyller 52 på julafton), artist, Lidingö:

Vilket är ditt bästa julminne?

– När det är snö, då tycker jag att det är en bra jul. För mig är det inget specifikt utan när det är mycket snö ute och alla barnen och mamma och pappa är samlade så blir det skön stämning.

Vilket är sitt sämsta julminne?

– Det är tråkigt när det är plusgrader ute, särskilt när vi firat ute hos mina föräldrar på Lagnö för där vill man att det ska vara mycket snö när man kommer. men det blir ju en bra jul ändå.

19. Lisa Ajax, 21, artist, Järfälla:

Foto: Karin Törnblom Lisa Ajax

Vilket är ditt bästa julminne?

– Under hela min uppväxt har vi varit i Krångede, mellan Östersund och Åre, när min farfar levde och nu har min farbror tagit över det huset. Där har vi alltid haft en klassisk jul med snö överallt och ett rött stort fint hus och massor av mat. Att bara komma dit när det är som i en film med snön och allt, det är helt underbart.

Vilket är sitt sämsta julminne?

– Jag har alltid haft det väldigt bra på julen. Haha gud vad hemskt, jag har typ alltid fått det jag önskat mig. Eller det är ju bra så klart.

Foto: MAGNUS SANDBERG Christina Schollin

20. Christina Schollin, 81, skådespelerska, Värmdö:

Vilket är ditt bästa julminne?

– Naturligtvis julafton 1967, då Pernilla föddes.

Vilket är ditt sämsta julminne?

– Jag har inga dåliga minnen.



1 av 2 | Foto: KARIN TÖRNBLOM Lotta Bouvin-Sundberg tillsammans med maken Pelle Sundberg

21. Charlotte Bouvin-Sundberg, 60, SVT-journalist, Stockholm:

Vilket är ditt bästa julminne?

– Våra jular i Bruksvallarna när barnen var små. Hyrstugor på rad, snögrottor, skidåkning, riktig vinter, familjespel, bokläsning, en middag var i varje stuga. Väldigt avslappnat. Bästa julkonceptet!

Vilket är ditt sämsta julminne?

– Det som kan ha varit mindre bra har jag glömt, men julen 2014 fick familjen följa med till Khao Lak i Thailand när jag ledde en heldagssändning från stranden till minne av offren för tsunamikatastrofen 10 år tidigare. Det var ett sorgligt sammanhang, men ändå en fin och viktig jul med mycket känslor och samhörighet.

22. Malin Thunberg-Schunke, 50, Årets deckardebutant (utsedd av Svenska Deckarakademin), Hannover, Tyskland:

Foto: Pressbild Piratförlaget / Anna- Lena Ahlström Malin Thunberg-Schunke

Vilket är ditt bästa julminne?

– Bästa julen är just när hela familjen är samlad oavsett plats och program.

Vilket är ditt sämsta julminne?

– När jag blev fullständigt golvad av influensa och låg sjuk en vecka på ett hotellrum i Österrike.

23. Andreas Wijk, 26, artist och modebloggare, Stockholm:

Foto: Karin Törnblom Andreas Wijk

Vilket är ditt bästa julminne?

– Hela min barndom har varit den bästa julen. Mina föräldrar har alltid gjort julen till den mest magiska tiden så jag försöker ge tillbaka, jag gav mina föräldrar en julkalander i år med små presenter.

Vilket är sitt sämsta julminne?

– Jag har inget, jag tror att jag är bra på att omfamna det man har.

Foto: MAGNUS SANDBERG Daniel Paris

24. Daniel Paris, 31, tv-profil och influencer, Stockholm:

Vilket är ditt bästa julminne?

– Det har varit mina vuxna julaftnar, när det varit jag och mina föräldrar, med lite lugn och ro. Jag är minstingen så nu när mina äldre syskon har egna familjer så får jag mamma och pappa för mig själv.

Vilket är sitt sämsta julminne?

– För tio år sen var jag magsjuk och trodde att jag skulle dö. Min familj firade jul på övervåningen medan jag var på nedervåningen och kramade toan hela julafton. Det var hemskt, men de kan ju inte ställa in julafton för mig skull, det var mörkt. De gick inte ens ut via nedervåningen när de lämnade, utan gick ut via balkongen för att inte riskera att smittas. Jag var som spetälsk.

Foto: CAROLINA BYRMO Daniel Norberg

25. Daniel Norberg, 29, komiker och youtube-profil, Solna:

Vilket är ditt bästa julminne?

– Jag vet inte riktigt. Vi har väldigt tråkiga jular generellt, det händer inte så mycket, vi brukar vara färdiga vid fyra. Då har allt hänt redan.

Vilket är sitt sämsta julminne?

– Ett år när jag var liten så hade mamma hängt upp en glasfågel i granen som jag skulle titta på och så tappade jag den så den gick sönder. Det var ett trauma på riktigt för mamma hade berättat att hon tyckte om den så mycket.

26. Sebastian Walldén, 24, artist, Stockholm:

Foto: Karin Törnblom Sebastian Walldén

Vilket är ditt bästa julminne?

– När jag var åtta nio år så hade vi snö i Göteborg, det händer ju sällan. Och då kom grannens morfar, som hade riktigt vitt skägg med två hästar och en släde över åkern och levererade julklapparna. Det blev som en riktig Kalle Anka-jul.

Vilket är sitt sämsta julminne?

– det måste vara när vår granne skulle dela ut julklapparna, han var lite onykter och ramlade ner för slänten.

Foto: BJÖRN LINDAHL Loulou Lamotte till vänster tillsammans med The Mamas-kollegorna Ashley Haynes och Dinah Yonas Manna

27. Loulou Lamotte, 38, artist i The Mamas, Röstånga:

Vilket är ditt bästa julminne?

– Ett av de bästa minnena jag har är när vi var i USA. De firar ju inte på julafton, så då var det jag och mamma och så åt vi sushi. Det var så mysigt med bara hon och jag.

Vilket är sitt sämsta julminne?

– Jag har nog inget dåligt julminne, det är klart nu när pappa inte lever längre så är det tråkigt, men det är inget specifikt som hänt på julafton.

Foto: BJÖRN LINDAHL Ashley Haynes i mitten tillsammans med The Mamas-kollegorna Loulou Lamotte och Dinah Yonas Manna

28. Ashley Haynes, 32, artist i The Mamas, Stockholm:

Vilket är ditt bästa julminne?

– Mina bästa julminnen är att vara hemma med familjen. Vi äter julmiddag med friterad kyckling, macaroni and cheese, sötpotatispaj. Spelar spel, öppnar paket. Alla minnen från julen är bra.

Vilket är sitt sämsta julminne?

– Jag har nog inget riktigt värsta julminne, men det var så klart tråkigt när pappa inte var med, men han brukade alltid ringa och önska god jul.

Foto: BJÖRN LINDAHL Dinah Yonas Manna till höger tillsammans med The Mamas kollegorna Loulou Lamotte och Ashley Haynes

29. Dinah Yonas Manna, 38, artist i The Mamas, Saltsjö-Boo:

Vilket är ditt bästa julminne?

– Det är nog att vi varje jul oavsett hur det stått till med olika relationer alltid uppträtt med sitt bästa beteende, att man tillsammans försöker göra julen magisk. Ett av mina bästa minnen från senare år är när pappa köpte en symaskin till mig, han sa ”köp inte den där billiga på Lidl, jag köper en riktig till dig” och så fick jag en jättefin symaskin. Jag blev så glad.

Vilket är sitt sämsta julminne?

– När jag var liten så var det ett par år i rad när det gick bort nån, först farfar, sen min farbror i en bilolycka så det blev väldigt sorgset kring jul. Man försökte för barnens skull men det var svårt. Sen har jag ett sjukt minne från första julen i Sverige. Pappa var inte här än, men mamma försökte klä ut sig till jultomten. Hon hade bara den där plastmasken och kom med sitt afro-hår och sina hemmakläder och försökte: ”merry christmas” och vi bara: ”Jag ser och hör att det är du”, men hon försökte ändå, det var lite halvtraumatiskt.

Foto: PONTUS ORRE Björn Kjellman

30. Björn Kjellman, 56, skådespelare, Stockholm:

Vilket är ditt bästa julminne?

– En gång när vi firade i en liten fjällstuga med kompisar, vi hade bara hunnit få ett barn då och de hade också en liten nyfödd. Det var snö och skidor och barn och inga paket och god dryck, allt var bra.

Vilket är sitt sämsta julminne?

– När jag var barn så hade jag mässling en jul, det var ju en katastrof i ett barns liv att ligga sjuk och inte orka öppna paket.

Foto: PONTUS ORRE Måns Möller

31. Måns Möller, 44, komiker, Stockholm:

Vilket är ditt bästa julminne?

– Mitt bästa julminne var nog när det gick Victor Borge på tv, komikern och pianisten. Jag satt i soffan och skrattade tillsammans med pappa, det var första gången som vi skrattade åt samma sak, det var en sån känsla att vi hade hittat varann.

Vilket är sitt sämsta julminne?

– Det är de flesta jularna. Jag är ingen julkille. Det börjar flera veckor i förväg, man ska gå till alla kompisar som är med i körer, jag hatar det, alla dåliga julkörer och otacksamma ungar, det är det värsta jag vet, fullständigt vidrigt.

Foto: PONTUS ORRE Tareq Taylor

32. Tareq Taylor, 50, tv-kock, Lomma:

Vilket är ditt bästa julminne?

– Det är från när jag var liten, de där jularna med mormor och morfar som var så där mysiga, när man fick stå med morfar i köket. Det är svårt att ta ut ett minne, men kanske när morfar bjöd in mig och min bror i köket för första gången och vi fick vara med och laga julmaten, det var mäktigt.

Vilket är sitt sämsta julminne?

– Hahaha, det kan jag inte berätta. Vissa jular vill man bara dra ett streck över. Vi kan bara säga så här att Lars Norén ligger i lä.

Foto: MARCUS ERICSSON Julia Frej på scenen 2018

33. Julia Frej, 32, artist, Stockholm:

Vilket är ditt bästa julminne?

– Det bästa julminnet är när alla levde och var ihop och man var nio år kanske. När man fortfarande var ett litet oskyldig barn och det var det där idylliska, som förr eller senare krossas för alla människor. Jag hade väldigt bra jular som liten.

Och ditt sämsta?

– Förra julen var väl sorglig, när man var nyseparerad och hade en bebis.

Foto: BJÖRN LINDAHL Marie Mandelmann tillsammans med maken Gustav

34. Marie Mandelmann, 55, tv-profil, Rörum:

Vilket är ditt bästa julminne?

– Inget specifikt jag kan komma på. Julen är bara mysig i allmänhet.

Och ditt sämsta?

– Det var 1999 när jag var nygravid. Då mådde jag så fruktansvärt illa att jag inte ens klarade av doften av ett utblåst ljus eller julmat eller någonting. Och jag var jättetrött.

Foto: CAROLINA BYRMO Duncan Laurence

35. Duncan Laurence, 25, Eurovision-vinnare, Nederländerna:

Vilket är ditt bästa julminne?

– Jag tycker att varje jul har en känsla, jag har inget speciellt julminne utan värdesätter mer känslan av jul, att vara hemma utan att behöva göra något, bara vara där och ha roligt och inte känna någon press. Det är dagarna när man kan säga till sig själv att det finns massor att göra, men just nu får man bara vila och skjuta upp saker.

Vilket är sitt sämsta julminne?

– Inget faktiskt. Mina juldagar har alltid varit ganska normala.

Foto: Pontus Orre Gustav Lindh

36. Gustav Lindh, 24, skådespelare, Stockholm

Vilket är ditt bästa julminne?

– Jag har inget specifikt, men vi har det alltid väldigt mysigt under julen, vi är en väldigt stor släkt och vi är alla väldigt nära. Det är så kul att träffa alla och catcha upp.

Vilket är ditt sämsta julminne?

– Jag tror inte att jag har något riktigt dåligt julminne faktiskt, jularna har klarat sig hittills.

37. Görel Crona, 60, skådespelare, Stockholm

Foto: Pontus Orre Görel Crona

Vilket är ditt bästa julminne?

– Det bästa julminnet tror jag är mina barndomsjular på Kanarieöarna, när vi firade tillsammans med 350 andra turister och det kom en tomte inridandes på en kamel och delade ut julklappar till alla. Det var riktigt turistiga jular med importerad julgran från Sverige. Mina föräldrar jobbade alltid på julafton eftersom att de jobbade inom turismen.

Vilket är ditt sämsta julminne?

– Regniga jular i nåt radhus med fel pojkvän var inte roligt.

Foto: BJÖRN LINDAHL

38. Simon Hermansson, 29, Bachelor-deltagare, Nynäshamn:

Vilket är ditt bästa julminne?

– Det var från när Lily, min dotter, var tre år. Då hade hon verkligen fattat att det finns en jultomte och att han kommer vid den tiden. Hon påminde mig om att inte glömma att skicka till jultomten så han kommer.

Vilket är ditt sämsta julminne?

– Mitt sämsta julminne är från året när jag genomgick min separation. Det var precis innan jul. Jag kände inte av julstämning eller något alls då. Tänk själv, familjen splittras och sen helt plötsligt är det jul.

Foto: Daniel Ohlsson / TV4 Felix Almsved

39. Felix Almsved, 27, Bachelor-deltagare, Stockholm

Vilket är ditt bästa julminne?

– När man va liten och va sååå exalterad över att vakna, kolla julstrumpan, springa ner för trappen och kolla vad som låg under granen, få tomtegröt serverad och bara njuta av hela dagen med familjen, tomten, Kalle Anka och så vidare.

Vilket är ditt sämsta julminne?

– Jag vet inte om jag har något sämsta julminne direkt. Men en jul var jag i Zimbabwe och hängde i djungeln. Där åt jag en mindre god gryta och hade solsting. De var kontraster mot en klassisk svensk jul även om den inte va dålig.

40. Ulf Brunnberg, 72, skådespelare, Lidingö:

Foto: KARIN TÖRNBLOM Ulf Brunnberg

Vilket är ditt bästa julminne?

– När jag var yngre var vi i Dalarna med mina föräldrar. Då var det exempelvis slädfärder. Det är de bästa jularna.

Vilket är ditt sämsta julminne?

– Nästan varje jul. Jul det är affärsmännens påhitt. Man sitter ju inte i kyrkan som man kanske borde om man firade riktig jul.

41. Lia Boysen, 53, skådespelare, Nacka:

Foto: KARIN TÖRNBLOM Lia Boysen tillsammans med Annika Jankell på Svenska hjältar 2014

Vilket är ditt bästa julminne?

– Jag har så många fantastiska jular. Jag älskar julen. De bästa är familjens ”Fanny och Alexander”-jular vid mammas hus på landet.

Vilket är ditt sämsta julminne?

– Det var ett år när jag blev magsjuk på julafton.

Foto: CARL SANDIN / BILDBYRÅN Bosse Andersson

42. Bosse Andersson, 51, sportchef Djurgården, Täby:

Vilket är ditt bästa julminne?

– När jag fick första generationens tv-spel och man spelade tennis med två pinnar. Det var helt fantastiskt.

Vad är ditt sämsta julminne?

– Det var världens jävla kaos när jag spelade fotboll i Portugal julen 1995. Då åkte jag från Portugal och det var 25 minus när jag landade. Det var sånt kaos i trafiken att jag missade Kalle Anka. Det var första gången.

Foto: Janerik Henriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN Alexander ”The Mauler” Gustafsson

43. Alexander ”The Mauler” Gustafsson, 32, MMA-fajter, Skogås:

Vilket är ditt bästa julminne?

– När jag växte upp hemma i mitt barndomshem.

Vilket är ditt sämsta julminne?

– Jag var rädd för tomten. Farsan hade världens äckligaste julmask!

44. Peter Gerhardsson, 60, förbundskapten damlandslaget i fotboll, Uppsala:

Peter Gerhardsson 2014

Vilket är ditt bästa julminne?

– Alla julminnen är från när man var liten. Julen som barn hemma hos mamma är det som sitter.

Vad är ditt sämsta julminne?

– Jag debuterade som tomte förra året. Jag har nästan aldrig varit så nervös. Jag var tomte för grannarna, de tyckte det var bra men för mig var det hemskt. Jag vill inte göra det igen.

Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN Nathalie Hagman

45. Nathalie Hagman, 28, handbollsspelare, Örebro:

Vilket är ditt bästa julminne?

– Det bästa är att jag alltid vet att jag får komma till jul och träffa min tvillingsyster. Jag är ju inte hemma så ofta.

Vilket är ditt sämsta julminne?

– När jag låg sjuk hela julafton för två eller tre år sedan och åt fil med flingor.

Foto: ANDERS ANDERSSON Isabelle Gulldén 2014

46. Isabelle Gulldén, 30, handbollsspelare, Brest, Frankrike:

Vilket är ditt bästa julminne?

– Vi har alltid haft mysiga jular och firat med släkten på pappas sida. Men jag säger Maldiverna 2017. När Linus friade till mig.

Vilket är ditt sämsta julminne?

– I fjol när vi fick fira vi jul hemma i Göteborg på dagen för att sedan flyga till Brest på kvällen.

Foto: OLA AXMAN Mikaela Laurén

47. Mikaela Laurén, 43, boxare, Johanneshov:

Vilket är ditt bästa julminne?

– Hm... Jag har nog inget. Jag brukar vara med familjen, vilket jag älskar.

Vilket är ditt sämsta julminne?

– När jag bodde i Australien med Therese Alshammar. Vi var fattiga simmare och hade inte råd med julmat, så det blev tonfisk.

Foto: THOMAS JOHANSSON Glenn Hysén tillsammans med sin Camilla Lendott

48. Glenn Hysén, 60, före detta fotbollsproffs, Göteborg:

Vilket är ditt bästa julminne?

– Åh herregud. Det är ju bra varje år, men bästa vettefan... Men det var något år vet jag där det var någon som blev avslöjad som tomte lite för tidigt. Minns inte vad anledningen var, men det var roligt i alla fall.

Vilket är ditt sämsta julminne?

– Jag vet inte om jag har något sånt. Alltid jävligt mysigt på jul alltså. Men det finns ett som var svettigt i alla fall. Jag satt som jultomte inne på TV4:s uppesittarkväll. Satt och svettades i tre timmar för att de skulle gissa vem som var tomte. De skulle ringa in och gissa. Det var varmt kan jag säga.

Foto: JIMMY WIXTRÖM Börje Salming

49. Börje Salming, 68, före detta hockeyproffs, Nacka Strand:

Vilket är ditt bästa julminne?

– Alla julminnen är ganska bra. Jag har ingen favorit. Men klar det var roligare när man var yngre.

Vilket är ditt sämsta julminne?

– Som sagt, alla är ganska bra.

Foto: PETER WIXTRÖM Thomas Ravelli

50. Thomas Ravelli, 60, före detta fotbollsproffs, Mölnlycke:

Vilket är ditt bästa julminne?

– Jag och min bror var, typ, sju år när vi hittade ett paket dagen innan julafton, öppnade det och hittade en bilbana. Det var fint. Men mina föräldrar upptäckte oss och sedan fick vi inte paketet på en vecka.

Vilket är ditt sämsta julminne?

– Min far dog 21 december 1990. Det blev en jul som inte var som den brukar.

51. Kajsa Bergqvist, 43, före detta höjdhoppare, Stockholm:

Foto: Shimoda Media Kajsa Bergqvist tillsammans med Josefin Holmqvist

Vilket är ditt bästa julminne?

– Det måste vara när jag var mindre och åkte till farmor eller mormor och morfar. Jag älskar julen så jag är sån som vill att det ska kännas som det alltid gjort.

Vilket är ditt sämsta julminne?

– Något år fick jag nackspärr och fick åka in akut till sjukhuset under natten mellan jul och juldagen för att få smärtstillande.

52. Ralf Edström, 67, förre detta fotbollsproffs, Västra Frölunda:

Foto: ANDERS DEROS Ralf Edström

Vilket är ditt bästa julminne?

– Det måste ha varit när man var väldigt liten och fick något speciellt – en landslagströja med namn på kanske. Det borde finnas fler bra minnen att ösa ur men man är ju så gammal nu så man har inga minnen längre haha.

Vilket är ditt sämsta julminne?

– Det är svårt att säga men det är ju alltid tråkigt om det ösregnar. Sedan måste jag erkänna att jag inte var så förtjust i att få kalsonger och strumpor när jag var yngre.

53. Pontus Kåmark, 50, fotbollsexpert och förre detta fotbollsproffs, Göteborg:

Foto: Karl Nordlund / Viasat Pontus Kåmark

Vilket är ditt bästa julminne?

– Ja du, det kommer man ju knappt ihåg höll jag på att säga. Men det är inget som sticker ut, jag har bara ett väldigt bra kollektivt julminne. En god och glad jul har jag alltid haft. Det kanske inte är för alla, men det har varit mycket mys med min familj genom åren.

Vilket är ditt sämsta julminne?

– Jag har nog inget. Men det kanske var när man var liten och inte fick den där snöskotern som man så gärna ville ha. Det har vi väl alla sådana minnen när man inte fick julklappen som man trånade efter.

Foto: JIMMY WIXTRÖM Lisa Nordén

54. Lisa Nordén, 35, triathlet och cyklist, Järfälla:

Vilket är ditt bästa julminne?

– Det är nog första året jag firade jul i Australien, tomteluvor på stranden kändes märkligt men också helt rätt!

Vilket är ditt sämsta julminne?

– När jag var insnöad på ett flygplanshotell i Nairobi. Det var snökaos i Europa och både Heathrow och Schipol hade stängt så vi fick inte lyfta från Kenya. Jag var fast i två dygn men jag tror att jag kom tillbaka hem precis till julafton.

Foto: AP TT NYHETSBYRÅN Hasse Backe

55. Hasse Backe, 67, förre detta fotbollstränare och fotbollsexpert, Sundbyberg:

Vilket är ditt bästa julminne?

– Oj, man får nog gå tillbaka ganska långt i tiden, men när man var barn och fick sina första exklusiva CCM-skridskor. Det kommer jag fortfarande ihåg och de var verkligen exklusiva på den tiden. Det var ju inte ofta föräldrarna hade råd med så exklusiva grejer.

Vilket är ditt sämsta julminne?

– Sämsta julminne, nja, det är för mycket personliga saker. Men egentligen är det ingenting som sticker ut så mycket.

56. Magnus Hedman, 46, förre detta fotbollsproffs, Solna:

Foto: PONTUS ORRE Magnus Hedman på Fotbollsgalan 2014

Vilket är ditt bästa julminne?

– Oj… Det första som poppar upp i huvudet är alla jobbiga jular jag haft på grund av mina alkoholproblem. Men jag minns en jul då min son Lance fick en cd-skiva med Celtic-sånger på. Han blev helt galet lycklig. Han lyssnade på den 24/7. Det var väldigt roligt, just reaktionen, hur glad han blev när han hörde låtarna. Det var underbart.

Vilket är ditt sämsta julminne?

– Det var nog för några år sedan när jag inte pallade vara med någon utan låg helt själv hemma på julafton.

Foto: STINA STJERNKVIST Stefan Holm

57. Stefan Holm, 43, före detta höjdhoppare, Karlstad:

Vilket är ditt bästa julminne?

– Det måste ju varit när man fick något lego man hade längtat efter som liten. Vad vet jag inte på rak arm men det var ju lite mer speciellt när man var yngre om man säger så.

Vilket är ditt sämsta julminne?

– Jag har nog bara haft bra jular.

Foto: PETER WIXTRÖM Anna Lindberg

58. Anna Lindberg, 38, förre detta simhoppare, Växjö:

Vilket är ditt bästa julminne?

– Oj, jättesvårt men jag gillar generellt julen väldigt mycket. Det är den bästa tiden på året, men jag kan nog inte välja in ett speciellt minne.

Vilket är ditt sämsta julminne?

– Det var första julen utan mina barn. Jag är separerad och första julen där, ja julen ska man fira med barnen.

59. Håkan Ericson, 59, fotbollstränare, Åby:

Foto: MAGNUS SANDBERG Håkan Ericson

Vilket är ditt bästa julminne?

– Första gången man har ett barn som upplever julafton på riktigt. När dottern var två och började förstår vad julklappar är var fint.

Vilket är ditt sämsta julminne?

– Dottern bor utomlands och arbetar som showartist. Ett år firade vi hos henne vilket var speciellt på både ett bra och dåligt sätt.

Foto: MAGNUS SANDBERG Malin Ewerlöf

60. Malin Ewerlöf, 47, före detta medeldistanslöpare, Lidingö:

Vilket är ditt bästa julminne?

– Jultraditionen är att starta julen med en lång löprunda på i ungefär 20 km så man blir hungrig. Det gjorde jag med min bror och pappa när jag var liten och nu gör jag det med döttrarna. Även om de inte springer just 20 km.

Vilket är ditt sämsta julminne?

– Äldsta dottern blev sjuk tre jular i rad när hon var mindre. Hon fick alltid hög feber så det var en tradition som var mindre kul.

61. Jerry Tollbring, 24, handbollsspelare, Mannheim, Tyskland:

Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN Jerry Tollbring

Vilket är ditt bästa julminne?

– Det är alltid kul att vara med familjen hemma i Rimbo, träffa mina bröder och deras små barn.

Vilket är ditt sämsta julminne?

– Jag har inget. Jag är alltid glad på julafton.

Foto: STEFAN MATTSSON Mattias Sunneborn

62. Mattias Sunneborn, 49, före detta längdhoppare, Lidingö:

Vilket är ditt bästa julminne?

– När jag var liten hade vi som tradition att mina föräldrar la en julklapp under min säng. Så så fort jag öppnade ögonen på julaftonsmorgonen slängde jag mig under sängen för att öppna den. Ett år fick jag Lego som jag hade önskat mig och höll på med det hela dagen.

Vilket är ditt sämsta julminne?

– Någon jul började mina föräldrar bråka när jag var mindre.

Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN Simon Chekroun

63. Simon Chekroun, 33, futsalspelare, Göteborg:

Vilket är ditt bästa julminne?

– Det måste vara någon av de tidiga jularna med familjen när magin fanns kvar. När man trodde på tomten som kom med julklappar.

Vilket är ditt sämsta julminne?

– Jag åkte på en influensa något år och var sängliggande i fyra dagar under jul. Det var inte så roligt att befinna sig i karantän och hålla sig undan.

Foto: CAROLINA BYRMO Magdalena Forsberg

64. Magdalena Forsberg, 53, före detta skidskytt och längdåkare, Bergeforsen:

Vilket är ditt bästa julminne?

– Alla jular med barnen och när alla samlas.

Vilket är ditt sämsta julminne?

– Jag gillar när det är vitt och fint ute på julen. Alla jular som har varit gröna är de värsta.

Foto: MAGNUS SUNDHOLM Nick Söderblom tillsammans med Hollywoodstjärnan Dean Cain i Hollywood 2007

65. Nick Söderblom, 54, före detta ”Robinson”-deltagare och personlig tränare, Kungsbacka:

Vilket är ditt bästa julminne?

– När jag för två år sedan åkte till Aspen tillsammans med min dotter. Hon var fem år. Vi hade fantastiskt där med mina vänner som bor där.

Vilket är ditt sämsta julminne?

– När min pappa hade fått en hjärntumör och fick ett år på sig att leva. Det är längesen nu men det sitter kvar i minnet och jag kommer ihåg det som igår. Det hände precis innan jul.

66. Anna Ekström, 60, utbildningsminister (S) och känd från På spåret, Stockholm:

Foto: Jerker Ivarsson Anna Ekström (S)

Vilket är ditt bästa julminne?

– Mitt bästa julminne är den julafton som jag tillbringade på BB. Jag hade fått mitt första barn och låg kvar på BB. Det var ganska tomt och röda tomteluvor på alla små bebisars huvud. Och jag var så lycklig.

Vilket är ditt sämsta julminne?

– Det är en jul när min yngsta dotter fick magsjuka, så i stället för att vara på släktkalaset så låg vi hemma och hade en hink framför tv:n. Det var inte en rolig jul.

67. Ulf Adelsohn, 78, tidigare partiledare (M), Stockholm:

Foto: PONTUS LUNDAHL / TT / TT NYHETSBYRÅN Ulf Adelsohn

Vilket är ditt bästa julminne?

– Det är när jag var barn, när jag var med hela pappas stora släkt i Karlstad.

Vilket är ditt sämsta julminne?

– Det kommer jag inte ihåg, jag är inte den typen som samlar på sådant.

68. Gudrun Schyman, 71, tidigare partiledare (V) och talesperson (Fi), Simrishamn:

Foto: CAROLINA BYRMO frilans/AFTONBLAD Gudrun Schyman

Vilket är ditt bästa julminne?

– Det var när det var kraftig snöstorm här på Österlen där jag bor. Inga kommunikationer gick men efter heroiska insatser kom alla fram till klockan tre när vi skulle se på Kalle Anka.

Vilket är ditt sämsta julminne?

– Det tror jag inte att jag har något.

69. Claes af Geijerstam, 73, radioprofil, Saltsjö-Boo:

Foto: STEFAN JERREVÅNG Claes af Geijerstam

Vilket är ditt bästa julminne?

– När jag var liten och fick ett elektriskt tåg. En rund bana med ett lok och två vagnar. Vi var på en avlägsen ort djupt inne i skogarna dit man åkte släde. Så det fanns nätt och jämnt ström. Det här tåget räckte hela julen.

Vilket är ditt sämsta julminne?

– Jag hade varit på något jätteparty i en fotostudio. Glöggmingel eller något liknande. Det var lite överkonsumtion så jag var i dålig form när jag kom hem till familjen. Det var en skämsgrej men det här var ju i min ungdoms vilda dagar.

70. Gunnel Hyvönen, 73, ”Ullared”-profil, Hofors:

Foto: CAROLINA BYRMO Gunnel Hyvönen

Vilket är ditt bästa julminne?

– När vi hade köpt kåken. Alla blev vräkta från ett hyreshus när de skulle bygga kontor. Då var jag glad. Det ordnade sig tillslut. Det här är över trettio år sedan nu.

Vilket är ditt sämsta julminne?

– Det vet jag inte om jag har haft.

71. Jonas Sjöstedt, 54, partiledare (V), Umeå:

Foto: STEFAN JERREVÅNG Jonas Sjöstedt

Vilket är ditt bästa julminne?

– Att vakna tidigt på julaftons morgon och göra risgrynsgröt till familjen.

Vilket är ditt sämsta julminne?

– När jag skulle vara tomte och halkade på isen på gården och satte mig i en iskall vattenpöl.

72. Janne Josefsson, 67, journalist, Göteborg:

Foto: ANDERS DEROS Janne Josefsson

Vilket är ditt bästa julminne?

– Mitt bästa julminne är också mitt värsta. Julen var så otroligt viktig för mamma och hon ordnade till allt så att det var perfekt. Vi hade som tradition att klä granen natten till julafton. Vid något tillfälle står granen där och den var väldigt vacker. Mamma sa att hon hade köpt något nytt, och det var snöspray. Hon sprejade hela granen och vi hade aldrig sett en vackrare gran när vi gick och lade oss. Det var helt fantastiskt. När vi vaknade på morgonen fanns det inte ett barr kvar på granen. Snösprayen hade tagit död på hela jäkla granen. Jag och farsan fick leta upp en ny gran som låg under någon presenning och hade förblivit osåld. Det minnet glömmer jag aldrig. Då var det hemskt.

73. Fredrick Federley, 41, EU-parlamentariker, Björbo:

Foto: JERKER IVARSSON Fredrick Federley

Vilket är ditt bästa julminne?

– Jag gillar ju det här med tomten, så när de bästa minnena är när ”lillan”, fortfarande trodde på tomten.

Vilket är ditt sämsta julminne?

– Nej, vi har alltid haft väldigt bra jular, de är väldigt lika.

74. Kalle Moraeus, 56, tv-profil, Orsa:

Foto: PETER WIXTRÖM Kalle Moraeus

Vilket är ditt bästa julminne?

– Jag är så gammal så att jag var med under den tiden då man åkte på träskidor. Sedan fick jag ett par Fischer i plast. Det var lika stort som internet.

Vilket är ditt sämsta julminne?

– Tsunamin. Vi hade tur och klarade oss och så. Vi var på Phi Phi island. Det var som en krigszon.

75. Siw Malmkvist, 82, artist, Stockholm:

Foto: AFTONBLADET

Vilket är ditt sämsta julminne?

– När jag upptäckte att det inte var en riktig tomte. Jag såg att det var fars skor och strumpor. Han arbetade ibland skift och precis när han gick bankade det på dörren.

76. Ewa-Gun Westford, 66, legendarisk presstalesperson för polisen, Ystad:

Foto: Polisen Ewa-Gun Westford

Vilket är ditt bästa julminne?

– Dagen före julafton när jag var sex år gammal. Jag minns att jag satt vid en blänkande röd vaxduk och tittade ut genom fönstret, och väntade på att min mor skulle komma hem med den lilla systern. Nu fyller hon 60 år!

Vilket är ditt sämsta julminne?

– Jag vet inte om det var det sämsta, men ett speciellt var julen 2014 då vi hade en serie sprängningar i Malmö. Vid 18-tiden sprängde man Victoria park i Rosengård, jag fick gå upp på övervåningen och svara på journalisters frågor och ha stabsmöten i telefon. Men så ville tv komma och göra intervju. Då tog jag på mig polisuniform på överkroppen, men på benen hade jag mina jul-mysbyxor i röd och vit fleece med älgar och stjärnor. Det var faktiskt rätt så roligt.

77. Marianne Mörck, 70, skådespelare och julvärd, Bunkeflostrand:

Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD Marianne Mörck

Vilket är ditt bästa julminne?

–Det var en gång när vi bodde i ett stort hus och barnen var relativt små, i alla fall skola och dagis. Då var min amerikanska mormor på besök, hon kom för övrigt med två pistoler och tre flaskor Four roses, det var då man kunde komma genom tullen med det. Hon var så inne i det här med jul och då hade min sambo klätt ut sig och kom utifrån stora vägen genom grinden där vi bodde i en jättestor villa. Och då gick hon fram till fönstret: ”look look kids, the tomte is coming” och så grät hon. Då blev jag så varm att jag kunde göra henne lycklig och att det var riktig jul. Hon trodde att det var tomten. jag tycker att det är fint när det känns på riktigt.

Vilket är ditt sämsta julminne?

– Jag har ju levt med mycket sprit på julen som inte var roligt, det var under många år. Det tar bort all den där glädjen som man ser fram emot tyvärr.

LÄS OCKSÅ Så firar 81 kända svenskar jul

Publicerad: 24 december 2019 kl. 20:31