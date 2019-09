Ric Ocasek + FÖLJ

Ric Ocaseks familj: ”Fullständigt förkrossade”

Dödsorsaken avslöjad

avJoakim Magnå

17 september 2019 02:24

Rockstjärnan Ric Ocasek dog i hjärtsjukdom.

Det uppger rättsläkaren för nyhetsbyrån AP.

”Vi, hans familj och vänner, är helt och fullständigt förkrossade över hans olägliga och oväntade död”, skriver familjen i ett uttalande.

Ric Ocasek, som var sångare i rockbandet The Cars på 1970- och 1980-talet, hittades död i sitt radhus på Manhattan i New York i söndags. Han blev 75 år gammal.

Enligt rättsläkaren dog han i sviterna av en hjärtsjukdom som förvärrats av emfysem, skriver AP.









1 av 3 | Foto: AP/TT Nyhetsbyrån

”Jag rörde hans kind”

Det var hans svensk-tjeckiska exfru, supermodellen Paulina Porizkova, 54, som fann honom död. På Instagram skriver hon att Ric Ocasek var hemma och återhämtade sig från en operation. Allt verkade ha gått bra och hon och deras två söner såg till att han hade det bekvämt.

”Han sov fortfarande när jag kom med hans morgonkaffe på söndagen. Jag rörde hans kind för att väcka honom. Det var då jag förstod att han hade somnat in fridfullt under natten”, skriver hon i meddelandet som är undertecknat av ”familjen Ocasek”.

Vill sörja i fred

Paulina Porizkova skriver också att hon och de närmaste uppskattar alla hälsningar, och att de nu vill sörja i fred.

The Cars och Ric Ocasek valdes in i Rock & Roll Hall of Fame förra året. Bandet 13 singlar på topp 40-listan i USA. Bland de mest kända märks ”Drive”, ”Just What I Needed”, “Good Times Roll” och ”You’re All I’ve Got Tonight”.

Efter att gruppen splittrades 1988 fortsatte Ric Ocasek som producent.

