Kläfford utslagen ur ”America’s got talent”

Hamnade i botten i semifinalen

avTorbjörn Ek

12 september 2019 07:51

Chris Kläfford har slagits ut ur ”America's got talent”.

Den amerikanska tv-publiken tyckte inte att den svenska ”Idol”-vinnaren var bland de sex bästa av de 11 semifinalisterna och därför tvingades han lämna tävlingen.

inför semifinalen gav amerikanska spelbolag hundra gånger pengarna för de som spelade på att Chris Kläfford, 30, skulle ta hem slutsegern i ”America’s got talent”. Det gjorde att han låg i botten bland samtliga semifinalister och sent natten till torsdagen fick spelbolagen rätt.

Chris Kläfford hade röstats bort ur tävlingen.

Hamnade i botten

Av de elva semifinalisterna gick de tre med flest röster efter tisdagens liveshow direkt vidare till final medan de tre efterföljande fick delta i ytterligare en omröstning i resultatshowens direktsändning. Vinnaren av den omröstningen förärades också med en finalplats och därefter fick juryn utse sin favorit av de två återstående.

Men de fem som fått lägst antal röster efter tisdagens liveshow slogs ut direkt och fick ingen ny chans till avancemang. Tidigt i resultatshowen stod det klart att Chris Kläfford var en av dem som hamnat i botten och därför slagits ut ur tävlingen.

Kläfford har under sommaren skördat succé efter succé i den amerikanska ”Talang”-såpan. Först under sin audition då han framförde samma låt som fick honom med i svenska ”Idol”, sin tolkning av John Lennons ”Imagine”. Därefter med två egna låtar.

I kvartsfinalen räddades han vidare tack vare tv-publikens röster.

”Jag trodde aldrig”

Men i semifinalen tog det stopp. När han framförde egna låten ”If not with you, for you” kritiserades han av juryveteranerna Simon Cowell, 59, och Howie Mandel, 63.

”Snacka om en galen resa. Massor av kärlek till alla som röstade mig vidare så här långt i tävlingen. Jag trodde aldrig att jag skulle få vara med om något sånt här. Men tack vare er blev jag en semifinalist i en av världens största underhållningsshower”, skriver Kläfford på Instagram.

De totalt tio artister och grupper som gått till final från de båda semifinalerna gör upp om segern nästa vecka.

