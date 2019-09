Super Bowl + FÖLJ

Här är artisterna som uppträder på Super Bowl

avAndreas Ekström

26 september 2019 22:06

Shakira, 42 och Jennifer Lopez, 50, uppträder i halvtid på finalen i amerikansk fotboll, Super Bowl, skriver nyhetsbyrån AP.

De båda artisterna presenterades under torsdagen.

– Det blir inte större än så här, skriver Shakira på Instagram.



1 av 2 | Foto: Charles Sykes / TT NYHETSBYRÅN Jennifer Lopez

Det var under torsdagen som det offentliggjordes att det båda popstjärnorna, som släppt musik både på spanska och engelska, ska uppträda på Super Bowl, som spelas den 7 februari på Hard Rock Stadium i Miami, Florida. Tidigare har bland annat har Janet Jackson, Beyoncé och Justin Timberlake uppträtt under halvtidsshowen., skriver AP.

– Det här kommer bli ett otroligt uppträdande som går till historien, säger Todd Kaplan, vice vd för Pepsis marknadsavdelning, som är med och arrangerar halvtidsshowen.

Både Jennifer Lopez och Shakira inledde sina musikkarriärer på 90-talet och har haft flera hittlåtar. Jennifer Lopez toppade Billboardlistan 1999 med låten ”If you had my love”. Det ryktas även att Lopez är aktuell för en Oscarsstatyett nästa år för hennes roll i filmen ”Hustlers” som har premiär den fjärde oktober i Sverige, skriver AP.

Även Jay Z:s bolag Roc Nation är med och arrangerar halvtidsshowen.