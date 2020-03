Julia Löfgrens panik i ”Big brother”

Publicerad: 13 mars 2020 kl. 17.38

Julia Löfgren, 29, blev instängd i en bur med larver.

Då drabbades hon av panik och avbröt makttävlingen.

– Är ni sjuka i huvudet? säger hon i programmet.

Det är Robinson-tema i ”Big brother”. Under fredagens makttävling tvingades Julia Löfgren, 29, in i en bur med larver, något hon var livrädd för. Redan innan buren hade stängts drabbades hon av panik.

– Jag skiter fan i det här. Nä, alltså nä. Åh gud, den har jättemånga fötter. De är ju för fan på pinnarna. Hjälp! Vad fan håller ni på med? Är ni sjuka i huvudet? säger hon i programmet.

Foto: TV4 Julia Löfgren, 29, fick panik under makttävlingen och tvingades avbryta.

”Jag fucking dör”

Trots paniken uppmanade hon ”Big brother” att låsa buren för att kunna starta uppdraget.

– Kom in fort som fan. Ahh! Nej, alltså det här går inte. Ta ut mig. Panik. Fort som fan. Oh my fucking god. Ni får inte kasta in fler. Jag fucking dör. Åh fy fan.

Efter ett tag insåg hon att det var lönlöst och avbröt tävlingen.

Foto: TV4 Julia Löfgren skyndade sig ut.

