Olivia Rodrigos svar på felstavade tatueringen: ”Åh herregud”

Hennes fan märkte inte förrän efteråt ● ”Smörvingar”

Uppdaterad 2024-05-13 | Publicerad 2024-05-12

Olivia Rodrigos fan Grace Flemming ville hylla sin idol med en tatuering.

Men det råkade bli en felstavning som ändrade hela innebörden – plötsligt kommenterade Rodrigo missödet.

”Åh herregud det här måste bli den nya texten, skriver stjärnan på Flemmings Tiktokvideo.

Ett stort fan till världsstjärnan Olivia Rodrigo, 21, skulle göra en tatuering med en textrad ur Rodrigos låt ”Hope ur ok”, på midjan.

Men tatueringen blev inte riktigt som Grace Flemmings tänkt.

Flemmings skulle nämligen tatuera in textraden ”adress the letters to the holes in my butterfly wings” vilket kan översättas till ungefär ”skicka breven till hålen i mina fjärilsvingar”.

Men istället tatuerades ”adress the letters to the holes in my butter wings” vilket betyder ”skicka breven till hålen i mina smörvingar”.

Grace Flemmings la upp en video på Tiktok med en bild på den felstavade tatueringen och skrev ”detta är ditt tecken på att alltid dubbelkolla stavningen innan du gör en tatuering”.

Världsstjärnans kommentar: ”Åh herregud”

Plötsligt kommenterade ingen mindre än hennes stora idol Olivia Rodrigo.

”Hahahaha, åh herregud det här måste bli den nya texten, jag kommer ändra den till smörvingar”, skriver Rodrigo under videon.

Flemming säger till tidningen Today att hon är chockad över att Rodrigo ens sett videon, men framförallt att hon svarade. Hon är nu osäker på om hon verkligen ska be tatueraren att fixa felet.

– Att inte ändra gör det definitivt mer unikt och speciellt. Jag vill liksom behålla den, men också få rätt text. Jag kanske behåller den här och får rätt texter någon annanstans, säger Flemming.