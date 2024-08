”Gossip girl”-stjärnan har gift sig

Visar upp lyxiga bröllopsbilderna

Publicerad 22.25

”Gossip girl”-stjärnan Ed Westwick har gift sig med kärleken Amy Jackson.

”Resan har bara börjat”, skriver de på Instagram.

Bröllopsklockorna har klingat!

Skådespelare Ed Westwick, 37, har gift sig med modellen Amy Jackson, 32.

På Instagram delar de med sig av bilder från det exklusiva bröllopet.

”Resan har bara börjat”, skriver de i ett gemensamt inlägg.

Hela bröllopsfesten pågår under tre dagar mellan lördag och måndag, enligt US Weekly.

Gratulationerna väller in i kommentarsfältet från både fans och vänner.

Gifte sig i Italien

Stjärnparet gifte sig i Italien och tog med sig familjen med privatflyg till Amalfikusten för bröllopet.

”Låt oss åka och gifta oss älskling”, skrev de på Instagram och visade bilder inifrån privatplanet.

Paret förlovade sig under en romantisk skidresa i Schweiz i januari tidigare i år.

Gjorde förhållandet officiellt efter ett år

Westwick och Jackson började dejta år 2021 men gick inte ut offentligt med sin kärlek förrän ett år senare.

Ed Westwick har tidigare berättat om hur paret träffades:

– Jag såg henne och tänkte: ”Jag ska göra mitt drag! Vi pratade lite och jag frågade henne om hon ville ses över en kaffe”, sa han till Hello magazine i oktober förra året.

Spelade Chuck Bass i succéserien

Ed Westwick är mest känd för att ha spelat Chuck Bass i ”Gossip girl” som sändes i sex säsonger mellan 2007 och 2012.

Han har även varit med i filmer som ”Children of men”, ”Billionaire ransom” samt ”Me and you madness”.

Amy Jackson är modell och skådespelare, känd från flera indiska filmer som ”Sinh is bliing” och ”2.0”.