Zendaya fick börja från noll – ”var skrämmande”

Fullständigt namn: Zendaya Maree Stoermer Coleman.

Ålder: 27 år.

Bor: I Los Angeles.

Familj: Pojkvännen Tom Holland.

Yrke: Skådespelare, artist.

Tidigare roller: ”Euphoria”, ”Spiderman: Homecoming”, ”The greatest showman”, ”Spiderman: Far from home”, ”Malcolm & Marie”, ”Dune”, ”Spiderman: No way home”, ”Dune part 2”.

Aktuell: I ”Challengers” som har svensk biopremiär 26 april.