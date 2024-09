Tiktok-stjärnan: Jag är inte medlem i en sekt

Miranda Derrick slår tillbaka mot Netflix-dokumentären ”Dancing for the devil”

Publicerad 2024-06-07

Netflix-dokumentären ”Dancing for the devil” visar hur ett gäng Tiktok-dansare snärjs in i en religiös sekt.

Nu slår profilen Mirandra Derrick, 27, tillbaka mot historien.

”Jag är inte ett offer. Jag blir inte skadad, jag blir inte utnyttjad”, skriver hon på Instagram.

I dokumentären ”Dancing for the devil: The 7M TikTok cult” berättar Tiktok-stjärnan Miranda Derricks föräldrar Kelly och Dean Wilking om sin oro för dottern, som de uppger har gått med i en religiös sekt.

Profilen är en av flera framgångsrika dansare som rekryterats till Shekinah kyrkan, vars ledare Robert Shinn anklagats för övergrepp, bedrägeri och trafficking.

På tisdagen svarade Mirandra Derrick på uppgifterna i en lång text som publicerades på Instagram.

Miranda Derrick svarade på uppgifterna i Netflix-dokumentären.

”Inte lämpligt att kommentera”

”Jag vill börja med att säga att jag uppskattar den oro som har uttryckts för mitt välbefinnande. På grund av den pågående rättstvisten, i vilken jag är målsägande i en förtalsrättegång, är det inte lämpligt för mig att kommentera specifika anklagelser. Jag vill dock säga att jag inte accepterar övergrepp på något sätt”, skriver hon.

Dean och Kelly Wilking.

Hon menar att hon inte utnyttjas.

”Jag är bara en kvinna som försöker leva mitt liv. Jag är inte ett offer. Jag blir inte skadad, jag blir inte utnyttjad. Jag har aldrig bett min familj eller någon annan att hjälpa mig på något sätt. Med all respekt, vad jag väljer att göra med mitt liv är upp till mig”.

"Dancing for the devil: The 7M TikTok cult"

Melanie Wilking och Miranda Derrick i dokumentären

Tog avstånd från familjen

I dokumentären säger Mirandra Derricks familj att sekten stoppade henne från att närvara på hennes farfars begravning. Det stämmer inte, enligt Derrick. Hon säger att hon själv valde att inte gå eftersom hon trakasserades av sin familj och kände sig hotad av dem.

”Jag älskar min mamma, pappa och Melanie och de kommer för alltid att vara en del av mitt liv. Sanningen är att vi inte kommer överens just nu. Jag anser att den här dokumentären är en ensidig berättelse. Jag gav mitt liv till Jesus Kristus 2020 och bad min familj om lite utrymme i början för att samla min tankar och bearbeta den nya vandring jag ville ta med Gud”, skriver hon.