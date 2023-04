Gina Dirawis kryptiska besked: ”Jag kommer komma tillbaka snart”

Hintar om en komisk comeback



Fansens längtan kan vara över.

Gina Dirawi hintar nu om att både komiken och programlederiet kan komma tillbaka in i hennes liv igen.

– Nu har jag ändå fått ett litet sug igen, säger hon.

Länge tvivlade hon på sin framtid inom tv.

Men nu hintar Gina Dirawi, 32, om att hon är redo att än en gång bli programledare.

– Nu har jag ändå fått ett litet sug igen. Ett tag var jag så ”nu vill jag in i annat”. Men nu tycker jag ändå att det kan kännas kul, säger hon till Aftonbladet på Elle-galans röda matta.

helskärm Gina Dirawi.

Slutade att synas

Efter julvärdskapet 2015 utsattes hon för så mycket hat och hot att hon fick ha livvakter. Hon slutade länge att synas i det offentliga.

Men 2020 släppte hon sin debutroman ”Paradiset ligger under mammas fötter”. Och förra året släppte hon albumet ”Meet me in Jannah”.

Hon gjorde även comeback som programledare i och med Guldbaggegalan 2022. Fansen jublade över hennes återkomst. Men därefter tystnade det än en gång om Gina Dirawi.

– Jag älskar att folk säger att de saknar mig som att jag gått och dött typ. Jag har inte gått och dött. Jag finns, jag jobbar på och jag kommer komma tillbaka snart, säger hon.

helskärm Gina Dirawi.

Gina Dirawi ska tillbaka till komiken

Exakt hur och när hon kommer att komma tillbaka vill hon inte gå in på. Men hon säger att även den komiska biten som hon började sin karriär med kommer att synas inom en snar framtid.

– Jo, men det kommer att komma in fast i en lite annan form.

Vilken form?

– En form gumman, jag får inte säga vilken form. Vi får se.