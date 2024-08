Kärleksmiraklet bakom Jennifer Lopez comeback

Mikael Forsell/TT

Publicerad 2024-02-15

Det är kärleken till Ben Affleck som har fått Jennifer Lopez att släppa ett nytt album – och en tv-film.

– Hela albumet är inspirerat av att han är tillbaka i mitt liv, säger superstjärnan till TT.

Cirkeln är sluten. Den 16 februari släpper Jennifer Lopez ”This is me... now”, en sorts fortsättning på albumet ”This is me... then” som kom för 22 år sedan. En tv-film, en sorts minimusikal, släpps samma dag på strömningstjänsten Prime Video.

”This is me... then” var inspirerad av Jennifer Lopez förhållande med filmstjärnan Ben Affleck, främst manifesterat i låten ”Dear Ben”. Nu är paret ihop igen drygt två årtionden senare.

– De flesta fans vet att första albumet handlade om Ben. Det här albumet är också inspirerat av honom. Det är inspirerat av det surrealistiska miraklet som inträffade och som jag aldrig trodde jag skulle få uppleva i mitt liv, säger hon.

Jennifer Lopez och Ben Affleck var tillsammans mellan 2002 och 2004 och är ihop igen sedan 2021. Arkivbild.

Stjärnor i biroller

Ben Affleck dyker upp i en liten biroll i tv-filmen, liksom en rad andra storstjärnor – som Post Malone, Sofia Vergara och Jane Fonda.

Filmen är inte självbiografisk utan kretsar kring en kvinna som under filmens gång gör processen kort med tre olika elaka män innan hon får uppleva kärlek. Även om den påkostade tv-filmen innehåller bland annat en hyllning till den klassiska regnscenen i musikalen ”Singin' in the rain” är det en mörk historia.

– Jag ville verkligen göra något speciellt och tillsammans med regissören Dave Meyers satte vi ihop en berättelse om en hopplös romantikers väg mot äkta kärlek och vad hon upptäcker på vägen till att nå fram dit, förklarar Jennifer Lopez.

Jennifer Lopez i en scen i tv-filmen "This is me... now" på Prime Video. Pressbild.

Ikon

Jennifer Lopez är en ikon för många. Det märktes inte minst på röda mattan inför Golden Globe-galan i januari då Brie Larson, själv Oscarsbelönad skådespelare och stor Marvelstjärna bröt ihop när hon fick hälsa på sin stora idol, ett klipp som snabbt blev viralt.

– Åh, hon var så gullig, utbrister Jennifer Lopez och fortsätter:

– Det känns surrealistiskt, för jag ser fortfarande mig själv som den där unga tjejen från Bronx som försökte slå igenom och sen inser man att jag faktiskt har gjort det här i 20–30 år.

Brie Larson berättade att det var när hon såg Jennifer Lopez i filmen ”Selena” som hon bestämde sig för att bli skådespelare.

– Jag såg själv upp till Rita Moreno i ”West Side story”, så det är otroligt att få höra det. Det är sådana ögonblick man drömmer om.

Jennifer Lopez kommer med ett nytt album inspirerat av sin pojkvän Ben Affleck. Arkivbild.