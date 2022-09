”Idol” gör om efter kritiken – härmar Melodifestivalen

Publicerad: Mindre än 50 min sedan Uppdaterad: Mindre än 30 min sedan

TV4 gör om röstningen i ”Idol” igen – och härmar Melodifestivalen.

Precis som under Mellon kommer nu ”Idol”-tittarna att få gratisrösta via playtjänsten.

– Vi är stolta att presentera ett nytt unikt interaktivt röstningssystem på TV4 Play, säger Malin Knave, exekutiv producent på TV4.

”Idol” och TV4 överger det hårt kritiserade röstningsformatet de lanserade under fredagsfinalerna förra året, där röstningen höll öppet en hel vecka istället för att deltagaren som åkte ut fick beskedet samma kväll.

helskärm Programledare är Pär Lernström och Anis Don Demina agerar sidekick. Juryn består av Anders Bagge, Kishti Tomita, Alexander Kronlund och Katia Mosally.

Nu återgår röstningen till det gamla, där den som åker ut får veta det direkt.

Dessutom lägger man nu till gratisröster via TV4 Play, där tittare som loggar in får fem gratisröster var på varje deltagare under direktsändningen, oavsett vilken plattform man tittar ifrån.

Upplägget är därmed likadant som det som SVT använder sig av under Melodifestivalen med sin hjärtapp, som lanserades 2015.

– Vi är stolta att presentera ett nytt unikt interaktivt röstningssystem på TV4 Play som moderniserar och utvecklar sättet att rösta i ”Idol”. Vi eftersträvar att ge tittarna en stark livekänsla. Tittarna röstar under livesändningarna direkt på TV4 Play, oavsett hur man tittar på TV4 Play. Det passar därför bättre med ett röstningssystem som kretsar kring sändningskvällarna, säger Malin Knave på TV4.