Ikoniska skådespelerskan Sylvia Syms är död – blev 89 år

Dog på ett äldreboende under fredagen

Publicerad: Mindre än 3 tim sedan

Skådespelerskan Sylvia Syms är död, meddelar hennes familj.

Hon är bland annat känd för sina roller i filmerna ”Woman in a dressing gown” och ”Ice cold in Alex”.

Syms blev 89 år gammal.

Sylvia Syms dog under fredagen på ett äldreboende i London för personer i underhållningsindustrin, uppger hennes familj för Sky News.

”Hon har levt ett otroligt liv och gav oss mycket glädje och skratt hela vägen till slutet. Så sent som i går satt vi och mindes alla äventyr vi upplevt tillsammans. Hon kommer att vara väldigt saknad”, skriver de i ett uttalande.

Syms slog igenom på 1950-talet i filmer som ”Woman in a dressing gown”, ”Ice-cold in Alex” och ”No trees in the street”.

Spelade mot Helen Mirren

Under sin långa karriär, som pågick fram till 2019, har hon jobbat mer flera stora stjärnor, däribland Cliff Richards i ”Espresso bongo” (1959) och Helen Mirren i ”The queen” (2006).

Utöver det medverkade hon och den uppmärksammade modellen och skådespelerskan Cara Delevingne i kortfilmen ”Timeless” (2014) tillsammans.