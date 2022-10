Matthew Perry ber om ursäkt till Keanu Reeves

Undrade varför han ”fortfarande finns bland oss?”

Publicerad: Alldeles nyss

Matthew Perrys självbiografi fortsätter skapa rubriker.

På två ställen går han till oväntad attack mot Keanu Reeves, och undrar varför han ”fortfarande finns bland oss” när stjärnor som River Phoenix och Chris Farley dött unga.

Nu kallar Perry formuleringen ”ett misstag” och ber Reeves om ursäkt.

Matthew Perrys, 53, självbiografi ”Friends, lovers, and the big terrible thing” har inte ens släppts i bokhandeln.

Men redan nu har den skapat rubriker för ”Vänner”-stjärnans osminkade skildring av sitt liv, långa missbruk, nära döden-upplevelser och kärleksrelationer.

helskärm Matthew Perry.

Keanu Reeves pekas ut

I nya utdrag som publicerats skriver Perry bland annat om River Phoenix, som han spelade med i filmen ”A night in the life of Jimmy Reardon” 1988. Skådespelaren som dog av en överdos 1993 var en ”vacker person, både på insidan och utsidan”, skriver han och lägger till:

”Det verkar alltid vara de riktigt talangfulla killarna som går under. Varför dör originella tänkare som River Phoenix och Heath Ledger, medan Keanu Reeves fortfarande finns bland oss?”

helskärm Keanu Reeves och River Phoenix.

Senare återkommer Perry till Reeves, 58, när han minns komikern Chris Farley som dog av en överdos 1997. De spelade ihop i filmen ”Almost heroes” som då inte släppts på bio ännu.

”Jag boxade ett hål genom Jennifer Anistons omklädningsrumsvägg när jag fick reda på det. Keanu Reeves finns fortfarande bland oss. Jag var tvungen att marknadsföra ’Almost heroes’ två veckor efter att han dog; och prata om hans död på grund av missbruk offentligt. Jag var hög hela tiden”, skriver han enligt flera amerikanska medier.

helskärm Keanu Reeves.

”Stort fan av Keanu”

Keanu Reeves och River Phoenix var båda med i filmklassikern ”My own private Idaho” 1991, och Reeves har ofta pratat om deras nära vänskap.

Sedan citaten fått spridning har Perry gått ut med en offentlig ursäkt.

”Jag är faktiskt ett stort fan av Keanu. Jag valde bara ett slumpmässigt namn, det var ett misstag. Jag ber om ursäkt. Jag borde ha använt mitt eget namn istället”, skriver han.