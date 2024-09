Jennifer Lopez släpper album – och film

”Sexig, rolig, fantasifull”

Mikael Forsell/TT

Publicerad 2023-11-27

share-arrow Dela unsave Spara

I februari nästa år kommer ett nytt album med Jennifer Lopez.

Det blir det första med ny musik från sångerskan på tio år.

Den 16 februari 2024 kommer det nya albumet ”This is me... now”. Samma dag blir det även premiär för en film ”inspirerad av musiken från skivan” på strömningstjänsten Amazon Prime Video, skriver Deadline.

Filmen är en ”sexig, rolig, fantasifull, musikalisk och visuell skildring av Lopez kärleksliv varav mycket skett i offentligheten”, skriver tidningen. Jennifer Lopez spelar själv huvudrollen i filmen.

expand-left helskärm Jennifer Lopez släpper nytt album och en ny film nästa år. Arkivbild.

Jennifer Lopez har på senare år koncentrerat sig på sin skådespelarkarriär och inte släppt någon ny musik på skiva sedan albumet ”AKA” som kom 2014.

Lopez samarbetar på nya skivan med producenten Rogét Chahayed, som bland annat tidigare jobbat med hiphopstjärnor som Jack Harlow, Big Sean och Doja Cat.

Jennifer Lopez slog igenom som dansare i tv-programmet ”In living color” och hade flera stora hitlåtar som ”If you had my love” och ”Jenny from the block” för drygt 20 år sedan.