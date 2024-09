Inflytelserika postpunkpionjären ”Geordie” Walker är död

Drabbades av en stroke i Prag

Uppdaterad 2023-11-29 | Publicerad 2023-11-27

Gitarristen Kevin ”Geordie” Walker, som skapade mycket av inflytelserika postpunkbandet Killing Jokes ljudbild, har avlidit, 64 år gammal.

”Geordie” Walker avled efter att ha drabbats av en stroke i Prag på söndagskvällen, skriver bandet i ett uttalande som citeras av The Guardian.

Paul Raven, Martin Atkins, Jaz Coleman och Kevin Walker i Killing Joke. Foto: Alamy Stock Photo

Sångaren Jaz Coleman, ”Geordie” Walker och den sedermera så anlitade stjärnproducenten Youth var kärnan i Killing Joke som i början av 1980-talet slog igenom med sitt debutalbum ”Killing Joke”. Även albumet ”Night time” från 1985 lyfts fram av många kritiker och musiker som Jimmy Page från Led Zeppelin och Kevin Shields i My Bloody Valentine har tagit inspiration från gruppens musik.

”Geordie” Walker ingick ett tag i supergruppen Murder Inc, som hade ett mer industriellt rocksound. Killing Joke återförenades under 1990-talet och släppte så sent som i fjol en ep.