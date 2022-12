Eric Gadd skickar en hälsning från 2000-talet

Av: TT

Publicerad: Mindre än 40 min sedan Uppdaterad: Mindre än 30 min sedan

På årets sista dag släpper Sveriges okrönte soulkung Eric Gadd sitt nya album ”Vykort från 2000-talet” – där alla låtar är skrivna under de senaste 22 åren.

– Det är en hälsning från den tiden, säger han till TT.

På självaste nyårsafton släpper Eric Gadd albumet ”Vykort från 2000-talet” – vilket är hans första fullängdsalbum på nio år.

Albumet innehåller såväl tidigare utgivna som outgivna låtar med en gemensam nämnare. De är alla skrivna under 2000-talet – och enligt Eric Gadd är också albumet en ljudmässig spegling av tiden då låtarna skrevs.

– När man som producent tar en låt som är skriven för några år sedan försöker man ofta forma den så att den ska passa in i vår tid, men det har jag struntat i här. Eftersom det här är en hälsning från de här åren, så får också låtarna spegla var jag har befunnit mig i mitt sound. Det är en hälsning från den tiden, säger han.

Alltsedan debuten 1987 med albumet ”Hello” – och det stora publikmässiga genombrottet några år senare med låten ”Do you believe in me” – har den svenske artisten etablerat sig som en av den svenska soulscenens starkaste namn.

Under årens lopp har han därefter släppt ett stort antal låtar på såväl engelska som svenska – men trots den imponerande produktionsmängden var det inte svårt att sålla inför urvalet till det nya albumet, enligt Eric Gadd.

– Det hade kunnat bli svårt om jag hade tänkt efter för mycket, men jag gick bara på känsla. Använder man vänster hjärnhalva och går in i en rationell värld blir det svårt, men jag bestämmer mig ofta för att istället använda den högra hjärnhalvan och bara känna efter. Och då är det ju plötsligt inte så svårt längre, säger han.

helskärm Eric Gadd, som 1987 gjorde sin debut med albumet "Hello", är tillbaka med ett nytt album. Arkivbild.

”Dynamisk musikbransch”

Under de år som har gått sedan debuten 1987 har mycket förändrats inom musikbranschen – vilket också kan innebära en del utmaningar, enligt Eric Gadd.

– Min första skiva släpptes bara på vinyl – sen dök både cd- och mp3-formaten upp. Men förändringen handlar inte bara om nya medier, utan även om helt nya sätt att konsumera musik. Nu befinner vi oss i en tid där musik har blivit ”content” och man märker att det bland de unga finns ett slags trots mot det tänket, säger han och fortsätter:

– Musikbranschen är dynamisk. Den låter sig vulgariseras, sedan gör den revolution och blir pånyttfödd – och då blir den spännande igen. Och trots att det är lite svårt att få grepp om själva konsumtionen, så görs just nu väldigt mycket spännande musik.

Brinnande matlagningsintresse

Utöver musiken har Eric Gadd också ett brinnande matlagningsintresse – och lyckades 2021 knipa vinnarförklädet i ”Sveriges mästerkock VIP” efter en duell mot The Sounds-sångerskan Maja Ivarsson.

Under våren kommer också den kokbok som han tillsammans med kocken Erik Videgård har arbetat med under en längre tid, där duon tar avstamp i tio av artistens låtar för att dela anekdoter och recept från platser de besökt, berättar Eric Gadd.

– Varje låt får bli ett avstamp från en plats i världen – och slående ofta visade det sig att Erik och jag hade gått i varandras fotspår och besökt samma ställen. Så vi tog avstamp i exempelvis Paris, Trinidad och Venezuela och spånade fram de maträtter som vi blev kära i på de här platserna.

Efter albumsläppet på årets sista dag beger sig den svenske soulartisten i februari ut på en miniturné med spelningar i Stockholm och i Göteborg – men själva nyårsafton firar Eric Gadd på varmare breddgrader.

– Jag och familjen flyger till Marocko – och hinner landa i tid för att fira nyår i Marrakech. Det ska bli jätteskönt med semester – och så hoppas jag så klart kunna fördjupa mig i det marockanska köket, säger han.

helskärm Eric Gadd släpper fullängdsalbumet "Vykort från 2000-talet" på nyårsafton. Pressbild.