Cameron Diaz slår tillbaka mot ryktena: ”Jamie är bäst”

Uppgavs ha ”ballat ur” • ”Är professionell på alla nivåer”

Publicerad 2023-12-20

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

Cameron Diaz och Jamie Foxx uppgavs ha blivit osams under en filminspelning.

Nu slår Diaz tillbaka mot ryktena.

– Man ville bara skrika ”vad pratar ni om?”.

Cameron Diaz, 51, har gjort en comeback i sitt skådespeleri, i filmen ”Back to action”.

Skådespelaren lämnade Hollywood redan 2014, men uppgavs ha blivit övertalad av Jamie Foxx, 56, att medverka i filmen. Efter inspelningarna meddelade hon att hon slutar med skådespeleriet igen – och det ryktades om att hon och Foxx blivit osams under inspelningarna.

I podcasten ”Lipstick on the rim with Molly Sims” bryter Cameron Diaz nu tystnaden efter spekulationerna.

– Jamie är bäst, jag älskar honom så mycket, säger hon.

expand-left helskärm Cameron Diaz slår hål på ryktena om att hon och Jamie Foxx blivit osams under filminspelningarna.

”Vad pratar ni om?”

I våras ryktades det om att Jamie Foxx skulle ha ”ballat ur” under filminspelningarna och att tre personer som jobbade med filmen sparkades.

I podcasten säger Cameron Diaz nu att Foxx är ”professionell på alla nivåer”.

– Jamie är som hela gängets cheerleader och alla älskar honom, och vi har så roligt med honom på inspelningarna.

Hon säger också att hon ”hatar allt som sades” om filminspelningarna.

– Under tiden ville man bara skrika ”vad pratar ni om?”, säger hon.

expand-left helskärm Jamie Foxx hamnade på sjukhus under våren.

Älskar mammalivet

Skådespelaren medger att vissa störningsmoment uppstod under inspelningarna, men säger att de inte var något utöver det vanliga.

Hon säger även att ingenting blev försenat, förutom i slutet, när Jamie Foxx hamande på sjukhus.

Cameron Diaz är gift med musikern Benji Madden, och har dottern Raddix som föddes 2019. En källa till Daily Mail har tidigare sagt att Diaz ”älskar mammalivet”.