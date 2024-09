Pernilla August och Nairy Baghramian hedersdoktorer i Lund

Publicerad 2023-12-18

Arkivbild Nairy Baghramian och Pernilla August. Bilden är ett montage. Arkivbild.

Lunds universitet har utsett skådespelaren och regissören Pernilla August till hedersdoktor vid den konstnärliga fakulteten, tillsammans med den internationellt kända konstnären Nairy Baghramian.

Pernilla August har en lång karriär som skådespelare bakom sig, med roller både på scenen och i film och tv. Nyligen sågs hon i SVT:s serie ”Händelser vid vatten”. Hon har också fått en Guldbagge för bästa regi för filmen ”Svinalängorna”.

Nairy Baghramian föddes 1971 i Iran och bor numera i Berlin. Hennes konst omfattar skulptur och fotografi som ofta refererar till arkitektur och den mänskliga kroppen. Under de senaste åren har hon mottagit flera priser och hennes verk ställs just nu ut på Metropolitan Museum of Art i New York.

”Det är mycket glädjande att August och Baghramian med sina framgångsrika konstnärskap tackat ja till att bli hedersdoktorer. Genom sina gärningar och framgångar är de stora förebilder för våra studenter”, säger dekanen Sanimir Resic i ett pressmeddelande.