Desirée Nilsson är med i ”Farmen”: Har jättemycket ångest

Berättar om känslorna inför premiären

Publicerad 2024-01-07

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

Den före detta bloggdrottningen Desirée Nilsson medverkar i årets säsong av ”Farmen”.

Inför att programmet ska börja sändas känner hon sig nervös.

– Jag har lite panik.

Desirée Nilsson, 29, är för många känd som bloggdrottningen ”Dessie”, och hade länge en av Sveriges största bloggar.

Nu medverkar hon i årets säsong av ”Farmen” på TV4, något hon funderat på länge.

– Jag har kollat på det mycket när jag var liten, och har alltid tänkt att om det är någon reality-tv jag ska vara med så är det ”Farmen” eller ”Robinson”. Jag fick en förfrågan 2016 men då passade det inte så bra i tiden, och nu var det så mycket i Stockholm och jag kände att jag bara behövde komma bort från all skit, så jag tyckte att det passade bra, säger hon.

expand-left helskärm Desirée Nilsson har tänkt länge på att vara med i ”Farmen”, berättar hon.

”Svårt att få ihop kemin”

Hon berättar att det var en spännande upplevelse att vara med i programmet, men säger att hon hade förväntat sig att det skulle vara svårare att leva utan teknik på en gård under några veckor.

– Det hade sina svårigheter också. Det är så många nya människor som man inte känner, och jag trodde inte att det skulle vara så svårt att få ihop den kemin.

”Farmen” 2024 har premiär under söndagskvällen, och Desirée säger att hon känner sig nervös inför att programmet ska börja sändas.

– Alltså, jag har jättemycket ångest. Inspelningarna var ju i somras, så man har glömt bort mycket. Man börjar tänka ”vad har jag sagt?”. Jag vet inte hur det kommer klippas, och hur de kommer forma mig i programmet.

Framtidsplanerna: Kan börja blogga igen

Desirée jobbar i dag som fastighetsmäklare, något som bidrar till nervositeten inför programmet.

– Jag är ju mäklare, så jag är också orolig över om jag vinklas konstigt, och någon kund ser det och tycker något om det. Mina kunder vet ju inte hur jag är privat, men nu blir det väldigt privat, säger hon.

Under 00- och 10-talet var Desirée Nilsson en av Sveriges största bloggare, och gick under aliaset ”Dessie”. Under våren 2017 tog hon beslutet att sluta blogga, lämnade smeknamnet bakom sig och blev i stället fastighetsmäklare. Desirée var aktiv på bloggen fram till hösten 2020, och slutade sedan helt.

I december 2023 skrev hon sitt första blogginlägg på tre år, och nu berättar hon att hon funderar på att återuppta bloggandet igen.

– Jag skulle vilja det, främst för min egen skull. För mig var skrivandet en terapi och det har känts som att något har saknats hela tiden. Samtidigt har vi inte en ”blogg-era” 2024, så det är inte som att jag kommer fokusera på den och bli stor som jag var förut. Men för min egen skull skulle jag vilja göra det, och om någon läser så är det väl kul.