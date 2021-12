SATC-stjärnorna svarar efter anklagelserna mot Chris Noth

”Vi stöttar de kvinnor som delat med sig av sina smärtsamma erfarenheter”

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon och Kristin Davis har tagit del av anklagelserna mot kollegan Chris Noth.

Nu svarar SATC-stjärnorna i en gemensam skrivelse som de publicerat i sina sociala medier.

”Vi är mycket ledsna”, skriver de.

Chris Noth, 67, som är högaktuell med sin roll som Mr Big i den nya ”Sex and the city”-uppföljaren ”And just like that”, anklagas för sexuella övergrepp på två kvinnor.

Nu svarar Sarah Jessica Parker, 56, Cynthia Nixon, 55, och Kristin Davis, 56, på anklagelserna mot sin SATC-kollega i en gemensam skrivelse, som de publicerat i sina respektive sociala medier-kanaler, bland annat på Twitter.

”Vi stöttar kvinnorna som trätt fram”

”Vi är mycket ledsna över att höra anklagelserna mot Chris Noth. Vi stöttar de kvinnor som har trätt fram och delat med sig av sina smärtsamma erfarenheter. Vi vet att det måste vara en mycket svårt sak att göra och vi berömmer dem för det.”

Förra veckan rapporterade The Hollywood Reporter om det påstådda sexuella övergreppen. Två kvinnor, oberoende av varandra, har vid olika tillfällen kontaktat tidningen för att berätta om övergreppen. Den första kvinnan säger sig ha blivit utsatt i Los Angeles 2004 och den andra i New York 2015.

Chris Noth: ”Skedde med samtycke”

I ett skriftligt uttalande säger Chris Noth att han förnekar brott och menar att samlagen ska ha skett med samtycke:

”Anklagelserna mot mig från individer jag träffade för år, till och med decennier sedan, är falska. Dessa händelser hade kunnat hända för 30 år sedan eller 30 dagar sedan – nej betyder alltid nej – det är linje jag inte gick över. Våra möten skedde med samtycke”, skriver han.

Nu svarar Sarah Jessica Parker, 56, Cynthia Nixon, 55, och Kristin Davis, 56, på anklagelserna mot sin SATC-kollega i en gemensam skrivelse.

