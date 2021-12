Mejla Jan-Olov Andersson

Nya momentet avgjorde än en gång i ”På spåret”

Nya momentet Närmast vinner fortsätter att avgöra matcher i ”På spåret”.

Nya laget Hanna Hellquist/Ina Lundström känns för ojämnt för att konkurrera om en slutspelsplats.

Så det känns som att förra säsongens mästare Claes Elfsberg/Magdalena Forsberg bör säkra en semifinalplats nästa vecka.

Nu vet jag inte vilket som spelades in först av frågeleksprogrammen. Men om vi likt redaktionen för ”På spåret” leker med tanken att de är väldigt aktuella, så kliver Hanna Hellquist in i 1 klass-kupén (ihop med Ina Lundström) nästan direkt efter att hon har vunnit Kanal 5:s ”Alla mot alla med Filip och Fredrik” (ihop med Jonatan Unge). Programmet som ibland har kallats för den ”punkiga” varianten av ”På spåret”.

Och då är det som att hon har segervinden med sig. Klipper första resmålet Madrid på sex poäng. Är bergsäker på musikfrågan. Laget tar en snabb ledning med 13-9.

Men sedan vänder det. Laget chansar bort sig på andra resmålet Falköping. Noll poäng. Är dåliga på delfrågorna. Och trots att de vet att de ska pricka Times Square mitt på Manhattan i Närmast vinner, är de ute och irrar på Long Island. Medan motståndarna bara är 600 meter från platsen där tusentals firar nyår i New York.

Då hjälper det inte att de tar in två poäng på tredje resmålet Ankara. Matchen är förlorad. Nu måste de slå Claes Elfsberg/Magdalena Forsberg – och få höga poäng, dessutom – om det ska bli semifinal.

(Jonatan Unge dyker också upp i ”På spåret”, ihop med Cecilia Düringer, fredag 14 januari).

Så bra var lagen

helskärm Christer Lundberg och Agnes Wold.

Christer Lundberg/Agnes Wold. Han är prisbelönad radioprofil som haft flera egna program. Har tävlat tidigare i ”På spåret” med radiokollegan Morgan Larsson. Det gick sådär. Leder populära ”Ring så spelar vi” i P 4 på lördagsmorgnar. Hon är överläkare och professor i bakteriologi. Har ofta uttalat sig i media under coronapandemin. Gör podden ”Fråga Agnes Wold” i Sveriges Radio, om hälsa, ihop med sin tävlingspartner.

”Fegspelade” lite på alla resmålen och nöjde sig med fyra poäng på alla tre. Bra på delfrågorna. Tog 2 x 3 poäng på musikfrågorna.

helskärm Ina Lundström och Hanna Hellquist.

Hanna Hellquist/Ina Lundström. Hanna är främst radioprofil, men har även gjort tv, skrivit böcker och är krönikör i Dagens Nyheter. Har tävlat flera säsonger i Kanal 5:s frågelek ”Alla mot alla med Filip och Fredrik”. Vann första och nyligen senaste säsongen, i par med Ebbot Lundberg respektive Jonatan Unge. Ina är också radioprofil, poddare (”Flashback forever”) och stå upp-komiker.

Gav och blandade på resmålen. Ojämna på delfrågorna. Förlorade Närmast vinner. Tog full pott på musikfrågorna.

Så bra var musiken

helskärm Sara Parkmans orkester.

Sara Parkmans orkester. Av de mejl jag fick efter att ha hyllat dem efter förra programmet, har jag förstått att smaken verkligen är som baken. Många tyckte att de mest förde ett jäkla oväsen och att det var för mycket gnällande fioler.

Nu gifte de elegant ihop Lana Del Reys ”Chemtrails over the country club” med Queens ”Somebody to love”. Och turkiska hiten ”Simarik” klädde ännu bättre i folkmusikdräkt, med Selen Özan på sång.

Några andra spaningar

arrow Kvällens utbrott:

– Fan!!! (Ina Lundström blir skogstokig när hon och Hanna bara nästan har rätt på en fråga)

arrow Kvällens replik:

– Jag brukar inte titta på ”På spåret” för jag känner mig alltid så dum. Jag blev uppringd, jag blev erbjuden en fantasisumma som jag helst inte vill berätta för Agnes Wold. (Hanna Hellquist om att vara med i programmet)

arrow Kvällens snuskhummer:

– Vad är det vi gör? (Christer Lundberg kommenterar egna rörelser som kunde tolkas på ett lite ekivokt sätt)

