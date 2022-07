Medlemmar från pojkbandet Mirror skadade under konsert i Hongkong

Tv-monitor föll från taket – landade på dansarna

Publicerad: Mindre än 20 min sedan

helskärm Några av medlemmarna i gruppen Mirror under ett framträdande på Hongkongs filmgala den 17 juli.

En stor tv-monitor föll från taket och landade mitt på scenen när pojkbandet och dansgruppen Mirror uppträdde.

Flera av medlemmarna skadades.

Tre personer är nu förda till sjukhus, skriver TMZ.

Dance pop-bandet Mirror från Hongkong uppträde under torsdagen på arenan The Hong Kong Coliseum. Mitt under uppträdandet faller en stor tv-monitor från taket.

Flera filmer som nu sprids på sociala medier visar hur den gigantiska skärmen landar på flera av personerna på scenen. Den träffar först en av medlemmarna i huvudet, för att sedan tippa över och landa på ännu en Mirror-medlem.

I filmerna syns hur de övriga medlemmarna rusar till undsättning för att försöka hjälpa sina kollegor som fastnat under monitorn.

Enligt TMZ ska fem personer vara skadade, varav tre har först till sjukhus. Exakt vilka av de tolv medlemmarna som är skadade är ännu oklart.

helskärm Tv-monitorerna sitter först fast i taket.

helskärm Filmer visar hur en av dem börjar lossna från taket.

helskärm Den faller rakt mot scenen, där de tolv medlemmarna uppträder inför publik.

helskärm Tv-monitorn träffar flera av bandets medlemmar.