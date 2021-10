Idol PRESENTERAS AV

TV4:s förklaring till Ed Sheeran-bluffen i ”Idol”

Lurade tittarna i sändningen

Pär Lernström och Anis Don Demina sa gång på gång att världsstjärnan Ed Sheeran var där under ”Idol”-direktsändningen.

Det var han inte.

”Det är ett vanligt sätt att inkludera tv-tittarna i sändningen”, säger Malin Knave, exekutiv producent.

Superstjärnan Ed Sheeran, 30, har varit på Stockholmsbesök de senaste dagarna, där han bland annat träffade årets idoler. Under fredagsförmiddagen förinspelade TV4 också ett framträdande med honom till fredagskvällens ”Idol”. Ed Sheeran ska därefter enligt uppgifter åkt vidare på sin pr-turné till Finland.

Men trots att Ed Sheerans uppträdanden var just förinspelade låtsades TV4 under direktsändningen att artisten faktiskt var på plats i studion under kvällen.

Publiken snuvades

”Idol”-publiken snuvades därmed på att få se honom live, och många i Aftonbladets livechatt var upprörda över TV4:s bluff.

Båda programledarna Pär Lernström och Anis Don Demina och även juryn sa vid flera tillfällen hur kul det är att Ed Sheeran gästar dem under kvällen.

helskärm Ed Sheeran uppträdde i ”Idol”-sändningen men inslaget var förinspelat.

När Aftonbladet frågar TV4 varför man inte är transparent i sändningen svarar Malin Knave, exekutiv producent för ”Idol” i ett sms:

"Ed Sheeran har gjort uppträdandet exklusivt för Idol och att man gör på det här sättet är ett vanligt sätt att inkludera tv-tittarna i sändningen”.

Var med i ”Skavlan” samtidigt

Samtidigt kunde tv-tittarna som bytte kanal från TV4 till SVT se Ed Sheeran medverka i ”Skavlan”, även det var förinspelat.

Nästa vecka gästar de italienska Eurovisionvinnarna Måneskin ”Idol”. TV4 säger att de, till skillnad från Ed Sheeran, kommer att uppträda live under programmet.

