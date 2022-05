Abba-återföreningen nära att spricka: ”Björn och Benny vägrade”

LONDON. Abbas återförening är redan en biljettsuccé.

Men det var på håret att Björn och Benny ställde in projektet – innan det ens börjat.

– De vägrade raka sina skägg, säger producenten Ludvig Andersson.

I morgon drar showen Abba Voyage igång på den svenska supergruppens nya arena i London. Fler än 850 personer har jobbat med att återskapa Björn Ulvaeus, 77, Agnetha Fältskog, 72, Anni-Frid Lyngstad, 76 och Benny Andersson, 75, som digitala avbilder till konserterna.

Abba-medlemmarna är delägare i projektet som sålde över 250 000 biljetter på bara några dagar – och som invigdes med en galapremiär med det svenska kungaparet på besök i östra London tidigare i veckan.

Filmades med 160 kameror

Men det var på håret att hela återföreningen ställdes in – innan den ens börjat. När Björn, Benny, Agnetha och Anni-Frid skulle röra sig inför 160 kameror i en så kallad ”motion capture” – ”rörelsefångst” – så var Abbas två B:n på väg att kliva av, berättar Ludvig Andersson, som producerat Abba Voyage tillsammans med isländska Svana Gisla.

– Hela produktionen var nära att avslutas eftersom Benny och Björn var tvungna att raka av sina skägg för motion capture-processen, för man kan inte fånga en ansiktsform när man har skägg, säger Ludvig, som även producerat ”Mamma Mia! Here we go again” (2018) och är Bennys son.

”Tvungna att göra det”

– Vi hade hundra personer från (amerikanska specialeffektföretaget) Industrial light & magic som organiserat hela grejen i Stockholm men de sa ”nej, vi gör det inte”. Det låter kanske som att jag hittar på det, men det är sant. Vi fick ägna en hel del tid åt att försöka övertala dem att ”snälla, snälla, raka av er skäggen, ingen kommer att bry sig, bara gör det”.

helskärm Abba återförenade på röda mattan i London inför premiären av Abba Voyage.

Efter mycket övertalning så vändes låtskrivarduons vägran till ett motvilligt ”I do, I do, I do, I do, I do”.

– De var tvungna att göra det, säger Svana Gisla.

– Det fanns tankar på att få dem att gömma sig någonstans i två veckor för att låta skäggen växa tillbaka men jag tror att de vande sig vid det. Och ingen tänkte riktigt på det, om jag ska vara ärlig. Jag tror att det var en mycket större grej för dem än det var för någon annan.

Till sin hjälp har Svana Gisla och Ludvig Andersson haft den prisbelönte koreografen Wayne McGregor.

– Han har studerat Abba. Han lärde sig att dansa till Abba och är en fantastisk artist, säger Svana Gisla.

– Det är hans livsverk att studera kroppens och dansens dna och han djupdök ner i Abba under en lång tid och hjälpte oss att få det digitala Abba in i deras kroppar och vice versa.

helskärm Abbatarerna på scen i Abba arena i London.

McGregor har fått de digitala Abbakopiorna att röra sig som sina förlagor, med hjälp av gamla klipp på bandet och hur medlemmarna rörde sig framför kamerorna.

– Det var inte bara ansiktena som vi fångade när vi gjorde motion capture. Vi fångade hela deras kroppar, säger Ludvig Andersson.

– Så det man ser på scen är dem, givetvis översatta till yngre kroppar med hjälp av Waynes mjuka och geniala händer. Men det är inga trick, det är Abba.