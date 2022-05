Cornelias nya gig: Spelar på cannabis-konferens

Kom fyra i Eurovision – ska nu locka deltagare till läkemedelsföreläsningar

Publicerad: Mindre än 50 min sedan

Den beskrivs som Sveriges första konferens för medicinsk cannabis.

Affischnamnet: Cornelia Jakobs.

Efter fjärdeplatsen i Eurovision ska hon nu spela flera gånger för föreläsare och besökare under evenemanget i Stockholm.

Cornelia Jakobs är det stora affischnamnet när intresseorganisationen Cannabis i fokus och sjukvårdsinrättningen Aureum Healthcare arrangerar cannabiskonferens i Stockholm på fredag.

Enligt det detaljerade programmet ska den svenska Eurovision-stjärnan uppträda tre gånger under konferensen, utspritt från eftermiddagen till sen kväll, där hon också under sitt sista framträdande väntas framför Melodifestival-vinnaren ”Hold me closer” som just nu gör succé över hela Europa.

Stockholm medical cannabis conference arrangeras för första gången och beskrivs som ”Sveriges första cannabiskonferens med fokus på att öka medvetande och kunskapsnivå hos vårdgivare i Sverige vad det avser medicinsk cannabis”.

Huvudtalare under konferensen är den amerikanska cannabisförespråkaren Andrew DeAngelo som i USA också driver kampanj för legalisering av cannabis inte bara för medicinskt bruk och medverkar gör också bland andra Piratpartiets förra ledamot av Europaparlamentet Christian Engström.

– Att medicinsk cannabis nu är här i Sverige för att stanna som en god smärtlindrande kandidatsubstans och som därmed kan, i många förekommande fall ersätta den stora och mycket vårdslösa användning av opioder inom svenska vården, ja det är ju självklart. Det här måste vi prata mycket mer om, säger arrangören Angelica Örnell, vd och verksamhetschef på Aureum Healthcare i ett pressmeddelande om konferensen.

Cannabiskonferensen pågår från tidig morgon till sen kväll och avslutas med att vinnaren i Cannabis i fokus tävling utses, där förstapriset är en weekendresa till Amsterdam med ett besök på det välkända cannabis-cafeét The Bulldog.

Medicinsk cannabis har varit lagligt i Sverige sedan 2011. Under 2021 hämtade 650 patienter ut det vanligaste cannabisläkemedlet, Sativex, på apotek i Sverige, enligt Läkartidningen. Sativex används bland annat för behandling av MS, men kan också skrivas ut vid svåra kroniska smärtor.

Aftonbladet har sökt Cornelia Jakobs.