Jonas Wahlström inlagd på sjukhus med kraftig blodförgiftning

Skansen-profilen: Tur att jag kom in i tid

helskärm Jonas Wahlström.

Jonas Wahlström har drabbats av blodförgiftning.

Skansen-profilen berättar nu att han tvingades ligga isolerad på sjukhus i 17 dagar.

– Jag hade en mycket kraftig blodförgiftning och de sa att det var en väldig tur att jag kom in i tid annars hade det definitivt gått illa.

Jonas Wahlström, Skansen-akvariets välkände frontfigur, publicerade igår en bild på sin arm med en nål i på Facebook och skrev:

”Äntligen utsläppt efter 17 dagars isolering på Södersjukhusets infektionsklinik med olika antibiotika intravenöst 5 gånger per dag och natt. Har blivit fantastiskt välvårdad och min blodförgiftning är botad!”.

När Aftonbladet når Jonas Wahlström är han trött, men glad att vara hemma.

– Jag fick plötsligt hög feber, upp emot 40 grader. Jag fick antibiotika som var verkningslös. Sedan fick jag en medicin som hjälpte, men då fick jag så kraftig hjärtklappning och sedan kom febern tillbaka. Till slut åkte jag in till akuten på Södersjukhuset och där blev jag inlagd direkt.

Låg isolerad i 17 dagar

Läkarna gjorde en så kallad blododling på Jonas Wahlström och de konstaterade att han var i dåligt skick.

– Jag hade en mycket kraftig blodförgiftning och de sa att det var en väldig tur att jag kom in i tid annars hade det definitivt gått illa.

Jonas Wahlström hamnade på en infektionsavdelning och där fick han stanna länge.

– Jag åkte direkt in på avdelningen och där har jag legat isolerad i 17 dagar och fått antibiotika intravenöst fem gånger per dygn. De var lite sadistiska, de kom in med stora nålar och tog blodprov då och då.

Hur gick tankarna när du låg där?

– Jag var väl inte så rädd för att dö, men jag kan konstatera att jag aldrig har sett på så mycket skräp-tv. Det var Svenska truckers och Hollywoodfruar och Ex on the beach och Fuck on the beach och allt vad det heter.

helskärm Jonas Wahlströms arm.

Men du var alltså inte så orolig?

– Egentligen inte för jag kände mig så väl omhändertagen hela tiden, jag hade ständig kontakt med läkare och de konstaterade efter en dag exakt vad jag behövde för antibiotika och det blev gradvis bättre och bättre och till slut släppte de ut mig.

Hyllar sjukvården

Jonas Wahlström säger att han från början var skeptisk till sjukvården och Södersjukhuset på grund av alla negativa skriverier som har varit, men att det kom på skam.

– Jag blev oerhört väl omhändertagen så alla mina fördomar om akuten och sjukhus, i alla fall Södersjukhuset, har försvunnit. Jag fick fantastisk vård av professionella människor.

Idag är Jonas Wahlström tillbaka på jobbet, men han har fortfarande sviter av sjukhusvistelsen.

– Jag mår bra, men jag är trött efter det här. Sedan är det första gången på 30 år som jag väger under 90 kilo så jag har tappat 8 kilo och det är en fördel, det klagar jag inte på.

Har du någon aning om hur du fick den här blodförgiftningen?

– Nej, men i 90 procent av fallen får man det via tandinfektioner. Det brukar börja i munhålan, har man en infektion med var under en tand så kan det lätt gå ut i blodet, men det har jag aldrig haft. De gjorde en rejäl tandundersökning på Sös, men de hittade ingenting. Det var också länge sedan jag blev biten av något djur så jag har ingen aning om hur jag fick det.

