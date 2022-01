Cynthia Nixon: Rätt att klippa bort ”Mr Big”

”Är stolt över vår serie”

Publicerad: Mindre än 1 tim sedan

Chris Noth klipptes bort från ”And just like that”, uppföljaren till ”Sex and the city”, efter sex-anklagelserna mot honom.

Rätt beslut anser kollegan Cynthia Nixon.

Strax innan ”And just like that” hade premiär i början av december anklagade flera kvinnor skådespelaren Chris Noth, 67, för sexuella övergrepp.

Efter att de första avsnitten sänts trädde flera kvinnor fram med nya berättelser. Kort efter meddelade HBO Max att Noths karaktär ”Mr Big” klipps bort från serien.

En som tycker att produktionen gjorde rätt är Cynthia Nixon, 55, som spelar Miranda Hobbes i tv-serien.

– Jag tycker att vi hade väldig tur att förändringarna kunde göras och vi är väldigt stolta över vår serie, säger hon till Entertainment Tonight.

helskärm ​Cynthia Nixon.

Nekar till anklagelserna

Chris Noth har hela tiden förnekat att påståendena skulle vara sanna.

– Anklagelserna mot mig från personer som jag träffade för flera år sedan är falska. Nej betyder alltid nej, det är en gräns jag inte gick över. Mötena var i samförstånd.

– Det är inte svårt att ifrågasätta tajmingen för deras berättelser. Jag vet inte säkert varför de dyker upp nu, men jag vet det här: Jag ofredade inte dessa kvinnor, har han tidigare sagt till Us Weekly.

På grund av anklagelserna petades Chris Noth från tv-serien ”The equalizer” samt sades upp från sin skådespelaragentur.

helskärm Chris Noth.

Publisert: Publicerad: 23 januari 2022 kl. 15.19