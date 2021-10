Håkan Hellström spelar på konsert till Aviciis minne

Hela listan: Miriam Bryant, Cherrie och Jireel spelar också på manifestationen för att uppmärksamma ungas psykiska hälsa

Håkan Hellström, Gina Dirawi och Jelassi finns bland artisterna på den nya manifestationen till Aviciis minne.

Planen är en ny årlig konsert för att uppmärksamma ungas psykiska hälsa.

– Jag hoppas att vi lyckas skapa en känsla av att vi verkligen gör det här tillsammans, för det är bara tillsammans vi kan göra skillnad, säger Aviciis pappa Klas Bergling i ett pressmeddelande.

Konserten äger rum i Globen den 1 december. Arenan, som i maj officiellt bytte namn till Avicii Arena blir nu scen för ett nytt årligen återkommande evenemang: ”Avicii arena together for a better day”. Konserten arrangeras av Tim Bergling Foundation tillsammans med Avicii Arena och framträder gör några av Sveriges absolut största artister.

Håkan Hellström, Miriam Bryant, Cherrie och Jireel är några av namnen som kommer stå på scenen, tillsammans med bland andra Kungliga filharmonikerna, Mona Masrour och Ricky Rich.

– Jag hoppas att vi lyckas skapa en känsla av att vi verkligen gör det här tillsammans, för det är bara tillsammans vi kan göra skillnad. De unga är vår framtid och vi måste vara rädda om dem. Det är oacceptabelt att de mår allt sämre och att självmordstalen ökar i den gruppen, och det är vår skyldighet att göra vad vi kan för att bryta den utvecklingen, säger Aviciis pappa Klas Bergling i ett pressmeddelande.

Tim ”Avicii” Bergling hittades död under en vistelse i Oman i april 2018.

– Jag tror inte att han planerade det här självmordet, det var mer som en trafikolycka, har hans pappa Klas Bergling sagt i en intervju med ”CNN Talk”.

Till sin sons minne grundade hans föräldrar stiftelsen Tim Bergling Foundation som arbetar med att motverka psykisk ohälsa bland unga.

Artisterna som uppträder på ”Avicii arena together for a better day” 2021

Håkan Hellström

Kungliga Filharmonikerna

Galantis

Miriam Bryant

Gina Dirawi

Amason

Annika Norlin

A36

Cherrie

Jireel

Jelassi

Mona Masrour

Ella Tiritiello

...hemliga gäster

Kapellmästare: Stefan Olsson

Fakta Här kan du få hjälp om du mår dåligt SOS Alarm 112

Vid akuta lägen eller vid tankar på självmord, ring alltid 112.

Mind Självmordslinjen 90101

Stödlinje för personer med tankar på självmord. Öppen kl 06–24 varje dag. Tel: 90101.

Vårdguiden 1177

Sjukvårdsrådgivning samt uppgifter om närmsta psykiatriska akutmottagning. Tel: 1177

Jourhavande präst

Tel: 112, alla dagar kl 21–06

Jourhavande kompis

Tar emot samtal från barn och unga upp till 25 år. Chattjour vardagar kl 18–22, helger kl 14–18.

Jourhavande medmänniska

Tel: 08-702 16 80, alla dagar kl 21–06.

Bris, Barnens rätt i samhället

Tel: 116 111. Öppet dygnet runt.

Vuxentelefon om barn: 0771-505050, vardagar kl 9–12

Chatt, öppen dygnet runt:

Rädda Barnens stödlinje

Har du flytt till Sverige? Är du ung? Vill du prata med någon? Rädda Barnens stödlinje svarar på arabiska, dari, pashto, somaliska, tigrinja, svenska och engelska. Även för föräldrar.

Telefon: 0200-77 88 20. Alla dagar kl 15–18.

Spes – suicidprevention och efterlevandes stöd

Tel: 020-18 18 00. Telefonjour varje dag 19–22.

Pratamera.nu

Få råd, stöd och behandling av specialister på psykisk ohälsa. Hos Pratamera kan du snabbt få hjälp med ditt mående vid chatt, video och terapiprogram (KBT) av legitimerade psykologer och psykoterapeuter.

Kostnadsfritt om du är under 20 år, annars 250 kr per besök (frikort

Suicide zero

Fakta och råd om självmord.

