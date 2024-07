Carolina Klüft leder Idrottsgalan med Måns Zelmerlöw: ”Kanske inte ett drömuppdrag”

Namn: Carolina Klüft.

Ålder: 40 år.

Familj: Maken Patrik Klüft och barnen Laleh, 9, Amie, 6, och Nova, 4.

Aktuell: Programledare för Idrottsgalan tillsammans med Måns Zelmerlöw.

Just nu tittar jag på… Jag har tittat på en gullig serie på Netflix som heter ”Jag heter Anne, Anne with an E”, den handlar om en liten cool tjej. Jag följer också ”Sanningen” på TV4 med Sofia Helin, den gillar jag.