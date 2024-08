Dogge Doggelito om röstproblemen inför ”Så mycket bättre”

Fick tabletter av produktionen

Uppdaterad 2024-03-22 | Publicerad 2023-11-18

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

Att göra ”Så mycket bättre” blev jobbigare än han trodde.

Nu berättar Dogge Doggelito om den stora rädslan inför inspelningarna.

– Jag låg och tänkte på det och hade svårt att sova dagarna innan, tänkte ”fan, kommer jag klara det?”

Douglas León, känd under artistnamnet Dogge Doggelito, 48, är just nu aktuell i TV4:s program ”Så mycket bättre”.

– Jag kan säga ärligt, jag är van att jobba, sjunga, spela. Mitt rekord är sex shower på en dag. Men detta var på en helt annan nivå.

Han fortsätter:

– Man vaknar med en kamera i ansiktet klockan sex på morgonen, vi är klara halv ett på natten. Sen ska man upp sex igen. Man blir slutkörd. Det är aktiviteter, man filmar och gör synkar. Det är tuffare än vad man tror och jag är ändå van att jobba. Jag kan säga ärligt att det var tufft.

expand-left helskärm Dogge Doggelito.

Dogge Doggelito om röstproblemen

Han hade också plågats av röstproblem innan inspelningarna, där rösten flera gånger skurit sig och svikit honom.

Efter tre halsoperationer var han därför nervös över att rösten inte skulle hålla under inspelningarna.

– Jag var så rädd för det. Jag låg och tänkte på det och hade svårt att sova dagarna innan, tänkte ”fan, kommer jag klara det?” Men jag åt tabletter för rösten som jag fick av produktionen och den höll som tur var.

Han är noga med att påpeka att det också var extremt roligt att spela in ”Så mycket bättre”.

– Tyvärr gjorde det roliga att tiden gick fruktansvärt fort. Precis när man började komma in i det så var det slut och man skulle åka hem. Det var det tråkigaste.

expand-left helskärm Dogge Doggelito hade kul under inspelningarna av ”Så mycket bättre”.

Dogge Doggelito sätter plus på livet

Karriären

– Min karriär just nu är fyra plus.

Vad är det som saknas för att det bli fem?

– Det är lite smågrejer. En ny skiva som kommer ut, kanske en medalj av kungen och lite mer sådana grejer.

Hälsan

– Hälsan får tre plus. Jag skulle behöva träna och äta mer hälsosamt.

Det var lite tufft att spela in ”Så mycket bättre” säger du. Hur var det med träning och hälsa där?

– Där var det svårt. Lasse Holm försökte dra igång mig men det var så himla god mat där och så mycket godsaker.

– Jag har aldrig ätit så mycket i hela mitt liv. Jag sa till Jonathan Johansson ”shit, jag går och pissar och går på toaletten hela tiden. Är det något fel på mig eller?” Han bara ”Vi dricker ju och äter hela tiden. Ta det lugnt, det är normalt”.

expand-left helskärm Dogge Doggelito.

FAKTA Aftonbladets betygskala Mästerligt Jättebra Bra Godkänt Underkänt minus Uselt Läs mer

Ekonomin

– Jag hade några jobbiga corona-år där när det inte varit så mycket pengar. Sedan vände det. Men nu börjar det ändå svaja lite igen med det här läget i världen. Det påverkar ekonomin mycket. Går Sverige dåligt, det första man drar in på är shower och konserter. Går Sverige bra då spenderar folk. Jag som varit med länge i branschen märker sånt direkt. Det är svårt i kultursektorn just nu.

Men var inte ”Så mycket bättre” bra för din ekonomi?

– Jo, reklammässigt har det varit skitbra. Så jag står och väntar här, hoppas att det händer något men jag känner inte att det har hänt än. Men alla säger att det blir värsta grejen efteråt.

expand-left helskärm ”Så mycket bättre”.

Men du, nu gör du ju reklam för ett företag där man får ”korv på köpet”. Har du gjort det för att rädda ekonomin eller tycker du verkligen att det är kul att ständigt bli förknippad med ”cykel på köpet”-reklamen?

– Alltså folk tror att jag tar illa upp när de skriker ”cykel på köpet” efter mig på stan. Men de förstår inte att jag älskar den reklamen. Det är min största hit någonsin. Den gjorde mig folkkär på riktigt. Jag kunde få 30 000 bara för att komma till ett disko och dela ut en cykel.

Hur mycket pengar skulle du säga att ”cykel på köpet gett dig sammanlagt genom åren?

– Det går inte ens att räkna, haha. Jag fick ju inte så bra betalt av själva reklamen, men allt det gett mig efter det är ovärderligt. Det måste vara hur mycket som helst. Jag har skrattat hela vägen till banken. Som jag cyklade till.

expand-left helskärm Dogge Doggelito.

Kärlekslivet

– Kärlekslivet just nu får fem plus. Det är mycket kärlek just nu och glädje och familjeliv så jag är tacksam.

Vem eller vilka får du kärlek från just nu?

– Från min familj. Framför allt min fru, mina barn och mitt barnbarn.

Barnbarn, hur är det att ha?

– Det är väldigt konstigt, annorlunda. Man är morfar. Men det är ändå härligt på ett sätt.

Morfar Dogge alltså. Hur känns det när jag säger det?

– Det känns helt galet. Om jag tittar på en bild på min morfar och en bild på mig så tänker jag att jag inte känner mig som en morfar. Men jag kanske kan vara världens coolaste morfar, så det känns okej.

”Så mycket bättre” sänds på lördagar klockan 20.00 på TV4 och på TV4 play.