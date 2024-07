Swifts sura min, Chalamet och Jenners virala stund och vaginor – fem snackisar från Golden Globes

Det hetaste snacket från Golden Globes • Lista: Alla vinnare

Uppdaterad 2024-01-11 | Publicerad 2024-01-08

Timotheé Chalamet och Kylie Jenners supervirala stund, Gillian Andersons vagina-klänning – och Alexander Skarsgård frånvaro.

Här är fem snackisar från nattens Golden Globes-gala.

Taylor Swifts sura min efter Jo Koys skämt

”Den största skillnaden mellan Golden Globes och NFL är att vi har färre kamerabilder på Taylor Swift”, skämtade programledaren och komikern Jo Koy, 52, under galan.

Skämtet är en referens till hur mycket superstjärnan brukar fotas och filmas när hon går på pojkvännen Travis Kelces Chiefs-matcher.

Men Taylor Swift, 34, verkar inte tycka att skämtet var särskilt roligt. I kamerabilderna efter skämtet ser hon sur ut innan hon tar upp sitt glas och tar en klunk, en reaktion som har blivit viral efter galan.

Gillian Andersons vagina-klänning

Gillian Anderson, 55, dök upp på röda mattan i en benvit blåsa. Men den som tittade lite närmare på klänningen kunde se att den hade en massa broderier. Broderier som föreställde vaginor.

– Jag bar den på grund av många anledningar. Det passar in i varumärket, säger skådespelaren som spelar sexterapeut i serien ”Sex education” till People.

chevron-left föregående

Gillian Anderson. Foto: Jordan Strauss / AP

Timotheé Chalamet och Kylie Jenners virala stund

De såg kärare ut än någonsin, Timotheé Chalamet, 28, och Kylie Jenner, 26.

Stjärnorna bekräftade sin kärlek för första gången offentligt i höstas när de hånglade under Beyoncés konsert, och så har det fortsatt.

Golden Globes har själva på sin Instagram lagt ut ett klipp där duon tittar ömt på varandra och pratar.

I klippet, som sprids som en löpeld på sociala medier, leker Kylie med Timotheés halsband medan de pratar. Vid ett tillfälle ser det ut som att Timotheé sväljer en rap medan han kärleksfullt tittar på Kylie. Och sedan lutar han sig in och kysser henne. Det hela internet nu vill veta är vad de egentligen säger till varandra och kräver att läppläsare går samman och reder ut det hela – många menar nämligen att det ser ut som att de säger ”I love you” till varandra:

Vad skvallrar bästisarna om?

Bästisarna Selena Gomez, 31, och Taylor Swift fångades på video där de ser ut att ha en intensiv skvallerstund under en reklampaus.

De viskade och gjorde chockade miner och även skådisen Miles Tellers fru Keleigh Teller, 31, var med i skvallret. Nu spekuleras det på Tiktok vad de egentligen pratade om – men hittills har ingen svaret.

Alexander Skarsgård var nominerad – men dök inte upp

Den svenska Hollywoodstjärnan Alexander Skarsgård, 47, var nominerad för sin roll som Lukas Matsson i succéserien ”Succession”, men dök inte upp på galan.

Svenskglansen på galan fick istället Ludwig Göransson stå för, som vann i kategorin bästa musik för filmen ”Oppenheimer”.

expand-left helskärm Alexander Skarsgård.

Här är alla vinnare på Gloden Globes 2024

Bästa film:

Oppenheimer

Bästa kvinnlig huvudroll – drama:

Lily Gladstone – ”Killers of the Flower Moon”

Bästa film – musikal eller komedi

Poor things

Bästa manliga huvudroll – musikal eller komedi:

Paul Giamatti – ”The Holdovers”

Bästa TV-serie – drama:

Succession

Bästa kvinnliga huvudroll i tv-serie – drama:

Sarah Snook – ”Succession”

Bästa TV-serie - musikal eller komedi

The Bear

Bästa miniserie eller tv-film:

Beef

Cinematic and box office achievement:

Barbie

Bästa sång:

Billie Eilish och Finneas – ”What was I made for?” från ”Barbie”

Bästa musik:

Ludwig Göransson – ”Oppenheimer”

Bästa manliga huvudroll – drama:

Cillian Murphy – ”Oppenheimer”

Bästa kvinnliga huvudroll – musikal eller komedi:

Emma Stone – ”Poor things”

Bästa regi:

Christopher Nolan – ”Oppenheimer”

Bästa animerade film

The Boy and the Hero

Bästa manlig huvudroll i tv-serie – drama:

Kieran Culkin – ”Succession”

Bästa kvinnlig huvudroll tv-serie – musikal eller komedi:

Ayo Edebiri – ”The bear”

Bästa utländska film:

Anatomy of a fall (Frankrike)

Bästa stå upp-framträdande på tv:

Ricky Gervais – ”Ricky Gervais Armageddon”

Bästa manliga huvudroll tv-serie – musikal eller komedi:

Jeremy Allen White – ”The bear”

Bästa manus:

Justine Triet och Arthur Harari – ”Anatomy of a fall”

Bästa manliga biroll tv-serie:

Matthew Macfadyen – ”Succession”

Bästa kvinnliga biroll tv-serie:

Elizabeth Debicki – ”The crown”

Bästa manliga huvudroll tv-serie, miniserie eller tv-film:

Steven Yeun – ”Beef”

Bästa kvinnliga huvudroll i tv-serie, miniserie eller tv-film:

Ali Wong – ”Beef”

Bästa manliga biroll:

Robert Downey Jr. – ”Oppenheimer”

Bästa kvinnlig biroll

Da'Vine Joy Randolph – ”The holdovers”