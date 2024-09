Rapparen 2 Chainz akut till sjukhus – efter bilkrasch

Ska ha fått nackskador

Publicerad 2023-12-09

Världsstjärnan 2 Chainz var på väg från en strippklubb.

Då blev han påkörd av en Tesla.

Nu vårdas rapparen på sjukhus för sina skador.

Under söndagsmorgonen fick den amerikanska rapparen 2 Chainz, vars riktiga namn är Tauheed K. Epps, föras akut till sjukhuset i Miami.

Det efter att han blivit påkörd av en bil, rapporterar TMZ.

2 Chainz bil uppges ha blivit påkörd av en Tesla och enligt sajten ska polisen misstänka att den andra föraren varit påverkad.

Delade video från ambulansen

I en video som 2 Chainz delat på Instagram syns har sitta i en ambulans och filma en svart Tesla som är kvaddad framtill.

Skadorna på den svarta Teslan är omfattande.

TMZ skriver att rapparen fått nackskador, samt eventuella andra skador – men att han är i stabilt tillstånd på sjukhuset.

Sajten skriver även att har strax innan kraschen lämnat en strippklubb i Miami och att han befann sig i staden för att delta i Art Basel.

2 Chainz har närmare 14 miljoner lyssnare i månaden på Spotify. Han står bakom låtar som ”We own it (Fast & furios)”, ”Givin’ up (Not the one)” och ”It’s a vibe”.