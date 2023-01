Realityprofilen Brody Jenner ska bli pappa

Väntar första barnet med Tia Blanco

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

Brody Jenner och Tia Blanco väntar barn.

Paret avslöjar den glada nyheten på Instagram.

”Vår lilla ängel är på väg”, skriver de.

Den amerikanska realityprofilen Brody Jenner, 39, ska bli pappa.

På Instagram har han och flickvännen Tia Blanco, 25, postat en video från ett ultraljud. Hon ligger ned på en brits med barnmorskan bredvid sig. Från skärmen hörs det tydliga hjärtslag.

”Vi är så glada att kunna dela denna nyhet med er, att vi i det nya året kommer att bli välsignade med ett nytt liv. Vår lilla ängel är på väg”, skriver de.

Brody Jenner och Tia Blanco bekräftade att de var ett par i juni 2022. Det här är parets första barn.

Det här är Brody Jenner

Brody Jenner blev ett känt namn i och med den amerikanske realityserien ”Keeping up with the Kardashians”.

helskärm Brody Jenner

Han är son till Caitlyn Jenner, från hennes tidigare äktenskap med Linda Thompson. Därmed är han också halvbror till Kendall Jenner och Kylie Jenner.

Tidigare relationer

Brody Jenner var tidigare gift med Kaitlynn Carter. De två skilde sig 2019 efter ett års äktenskap.

Han har även kopplats ihop med stjärnor som Lauren Conrad, Avril Lavigne och Paris Hilton.