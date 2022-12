Underbara Clara om vägen tillbaka till livet

Namn: Clara Lidström.

Ålder: 36 år.

Bor: Född i Umeå, bosatt i Tvärålund i Västerbotten.

Yrke: Bloggare, poddare, författare.

Aktuell: Ständigt lika aktuell som influeraren och bloggare med bloggen UnderbaraClara och podden En Underbar pod.

Tidigare medverkan i Sommar/Vinter i P1: Sommarvärd 2011.

Skrytkvot:

Skvallervärde:

Känslostyrka:

Humornivå:

Åh fan-faktor:

”Varför tog jag den trånga kappan?”

”Håller den mot handlederna där blodet är tunnast. Kyler blodet.”

Tracey Thorn, ”Tinsel and lights”

Johnny Nash, ”I can see clearly now”

Bo Kaspers Orkester, ”En ny skön värld”